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С 26 апреля в Бишкеке начнётся опрыскивание деревьев против вредителей

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- Назгуль Абдыразакова
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С 26 апреля муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" запускает программу по комплексному опрыскиванию деревьев против болезней и вредителей. Как сообщает столичный муниципалитет, двухнедельная профилактическая обработка продлится до 15 мая.

В рамках программы будет проведена обработка деревьев совместно с Департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики. Работы будут выполняться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан и снизить воздействие на окружающую среду.

Для обработки будут использованы безопасные препараты, не представляющие угрозы для людей, животных и полезных насекомых.

В связи с проведением работ, "Бишкекзеленстрой" настоятельно рекомендует временно избегать прогулок в зонах, где работает техника. Это необходимо для безопасности горожан, особенно для людей с повышенной чувствительностью к химическим веществам.

Предприятие призывает с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, подчеркивая, что эти работы - важный шаг в обеспечении здоровья городских деревьев и улучшении экологии столицы.


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URL: https://www.vb.kg/445376
Теги:
мэрия, деревья в Бишкеке
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