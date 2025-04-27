Жители Бишкека собрали во время субботника 194,2 тонны мусора

26 апреля в рамках объявленного двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению на уборку города вышли 1 233 хозяйствующих субъекта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, всего в субботнике приняли участие 28 793 человек. Для вывоза отходов привлечено 90 единиц спецтехники, которыми вывезено 194,2 тонны мусора.

По данным Муниципальной инспекции мэрии города Бишкек все 580 учреждений вышли на уборку на своих закрепленных участках.

Также в ходе уборки очищено 19 786 погонных метров ирригационных сетей.

Напоминаем, что двухмесячник по благоустройству города продлится до 17 мая.