Погода
$ 87.39 - 87.81
€ 98.85 - 99.85

Жители Бишкека собрали во время субботника 194,2 тонны мусора

256  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

26 апреля в рамках объявленного двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению на уборку города вышли 1 233 хозяйствующих субъекта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, всего в субботнике приняли участие 28 793 человек. Для вывоза отходов привлечено 90 единиц спецтехники, которыми вывезено 194,2 тонны мусора.

По данным Муниципальной инспекции мэрии города Бишкек все 580 учреждений вышли на уборку на своих закрепленных участках.

Также в ходе уборки очищено 19 786 погонных метров ирригационных сетей.

Напоминаем, что двухмесячник по благоустройству города продлится до 17 мая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445380
Теги:
мусор, субботник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  