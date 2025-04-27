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Таланты Кыргызстана встретились на Дельфийских играх в Бишкеке

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В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошло торжественное открытие Открытых Бишкекских Дельфийских игр – 2025. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В этом уникальном событии приняли участие юные таланты со всего Кыргызстана, чтобы продемонстрировать свои достижения в различных областях искусства.

Дельфийские игры собирают детей и молодежь в возрасте от 7 до 25 лет, предоставляя каждому участнику шанс продемонстрировать свои способности, раскрыть творческий потенциал и стать частью культурного процесса. В церемонии открытия принял участие мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, который отметил важность искусства как основы для формирования культуры будущего. Он подчеркнул, что такие мероприятия помогают развивать столицу как центр культурного притяжения.

"Вы - будущее страны. Вы будете прославлять культуру, сохранять традиции и вносить свежие идеи в наше общество", - заявил Айбек Джунушалиев.

Организаторами игр стали мэрия города Бишкек, Управление культуры мэрии и Дельфийский комитет Кыргызской Республики. Игры будут продолжаться до 30 апреля, охватывая различные номинации - от музыкального и изобразительного искусства до цифрового творчества.


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URL: https://www.vb.kg/445382
Теги:
дети, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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