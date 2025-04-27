Кыргызстан стал центром стартап-экосистемы в Центральной Азии на CASC

В Бишкеке завершился Central Asia Startup Cup (CASC) первый форум, посвящённый развитию стартап-экосистемы Центральной Азии. Форум собрал более 700 участников и десятки стартапов из разных стран региона. Он стал уникальной платформой для встреч стартапов с инвесторами, а также обсуждения ключевых тем, таких как венчурные инвестиции, женское предпринимательство, искусственный интеллект и финтех.

Ник Боулер, Посол Великобритании в Кыргызстане отметил на открытии форума важность развития частного сектора для стартапов и малых предприятий в Кыргызстане. Он подчеркнул, что такие инициативы помогают создавать новые рабочие места и привлекать внешние инвестиции.

Форум прошёл в Технопарке Кыргызской Республики и включал 8 тематических сессий с участием спикеров из Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Среди ключевых спикеров - Асель Сартбаева, основательница биотех-стартапа EnsiliTech, и Елена Соболева, основательница стартапа Honorlock.

Завершился форум битвой стартапов Startup Battle, где победителем стал кыргызстанский стартап ArtSkin, разрабатывающий искусственную кожу для протезов. Стартап из Казахстана PorteTech победил в гранд-финале и получит возможность побороться за 1 миллион долларов на Startup World Cup в Сан-Франциско.

Также были подписаны важные меморандумы о сотрудничестве, включая партнёрство между Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и акселератором Accelerate Prosperity.

Форум организован бизнес-акселератором №1 в Кыргызстане Accelerate Prosperity Kyrgyzstan (AP) в рамках Программы Великобритании по инклюзивному зелёному росту в Центральной Азии, при софинансировании Правительства Великобритании и Фонда Ага Хана, в партнёрстве с Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент).