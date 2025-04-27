В ФРГ раскритиковали главу ХСС за селфи с похорон папы римского

В Германии подвергли критике председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера за выложенное в соцсетях селфи с похорон папы римского Франциска, которые прошли в субботу в Ватикане. Об этом 26 апреля пишет газета Tagesspiegel.

"В селфи из путешествий на похоронах есть что-то совершенно недостойное. Похороны папы римского - это не Октоберфест. Так что вы можете радоваться, что у Зедера в руках нет еще и кебаба", - написала в X (бывш. Twitter) председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Председатель Христианско-демократической рабочей ассоциации Германии Деннис Радтке заявил, что "границ стыдливости и почтительности, по-видимому, больше нет".

На самих снимках, которые обсуждает немецкий политикум, Зедер и федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер стоят и улыбаются.

Источник: Известия