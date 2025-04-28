Новак Джокович намекнул на возможный уход после поражения в Мадриде

Легенда тенниса Новак Джокович допустил, что нынешний турнир в Мадриде мог стать для него последним. После неожиданного поражения во втором круге от итальянца Маттео Арнальди (6:3, 6:4) 37-летний серб, трёхкратный чемпион мадридского турнира, не исключил завершение своей карьеры на этом турнире.

На пресс-конференции Джокович признался: "Возможно, это был мой последний матч здесь". Он откровенно отметил, что ему становится всё труднее поддерживать высокий уровень игры: "Для меня наступила новая реальность", - подчеркнул теннисист, добавив, что вылеты на ранних стадиях турниров становятся всё более частыми.

Несмотря на сложности, Джокович заверил, что главной целью для него остаются турниры "Большого шлема". Однако он осторожно оценил свои перспективы на предстоящем "Ролан Гаррос", упомянув о возрастающих физических и ментальных нагрузках.

Официальных заявлений о завершении карьеры пока не последовало, однако слова Джоковича усилили слухи о скором завершении его легендарного пути в профессиональном теннисе. Болельщики по всему миру с замиранием сердца следят за развитием событий вокруг одного из величайших игроков в истории спорта.