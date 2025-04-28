Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 98.85 - 99.85

Ничьи, победы и новая интрига в КПЛ-2025

82  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прошедшие выходные в Кыргызской Премьер-Лиге получились насыщенными. Матчи 7-го тура серьёзно повлияли на расстановку сил в чемпионате и задали новые векторы борьбы за медали.

26 апреля

"Бишкек Сити" - "Нефтчи" (Кочкор-Ата) - 1:1

На стадионе в Бишкеке хозяева быстро захватили инициативу и открыли счёт ещё в первом тайме. Однако удержать победу не удалось: во второй половине встречи "Нефтчи" нашёл свой момент и восстановил равновесие. Обе команды до последних минут боролись за три очка, но матч закономерно завершился вничью.

"Талант" (Беш-Кунгей) - "Алга" (Бишкек) - 1:2

"Алга" продолжает набирать обороты. Несмотря на быстрый гол "Таланта", гости не растерялись: сначала сравняли счёт, а затем, ближе к концу матча, вырвали победу благодаря точному удару полузащитника на 78-й минуте. Уверенная игра на выезде приносит бишкекчанам важные три очка.

27 апреля

"Азиагол" (Бишкек) - "Алдиер" - 1:3

"Алдиер" в этом сезоне подтверждает амбиции на самые высокие места. В матче против "Азиагола" гости быстро оформили комфортное преимущество, забив два мяча до перерыва. Хозяева попытались вернуться в игру, но третий гол гостей в концовке снял все вопросы о победителе.

ФК "Узген" - "Дордой" (Бишкек )- 0:0

В центральной встрече тура зрители ожидали голевую феерию, но получили настоящий тактический бой. "ФК Узген" дал достойный отпор действующему чемпиону. Оба клуба имели шансы отличиться, но отличная игра вратарей и неточность атакующих действий оставили счёт на табло "сухим".

"Абдыш-Ата" (Кант) - "Алай" (Ош) - 0:2

"Алай" продолжает уверенно набирать очки. На этот раз команда из Оша без особых проблем обыграла "Абдыш-Ату" на её поле. Голы в каждом из таймов и надёжная игра в защите обеспечили "Алаю" заслуженную победу и позволили закрепиться в группе лидеров.

Турнирная таблица после 7 туров

"Дордой" (Бишкек) сохраняет первую строчку, несмотря на потерю очков.

"Алдьер" и "Алай" дышат лидеру в спину и продолжают набирать ход.

"Бишкек Сити" и "Нефтчи" располагаются в середине таблицы.

"Азиагол" и "Талант" продолжают борьбу за важные очки в нижней части.

Следующий, 8-й тур, обещает стать одним из самых интригующих - на поле сойдутся главные претенденты на чемпионство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445395
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  