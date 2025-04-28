Ничьи, победы и новая интрига в КПЛ-2025

Прошедшие выходные в Кыргызской Премьер-Лиге получились насыщенными. Матчи 7-го тура серьёзно повлияли на расстановку сил в чемпионате и задали новые векторы борьбы за медали.

26 апреля

"Бишкек Сити" - "Нефтчи" (Кочкор-Ата) - 1:1

На стадионе в Бишкеке хозяева быстро захватили инициативу и открыли счёт ещё в первом тайме. Однако удержать победу не удалось: во второй половине встречи "Нефтчи" нашёл свой момент и восстановил равновесие. Обе команды до последних минут боролись за три очка, но матч закономерно завершился вничью.

"Талант" (Беш-Кунгей) - "Алга" (Бишкек) - 1:2

"Алга" продолжает набирать обороты. Несмотря на быстрый гол "Таланта", гости не растерялись: сначала сравняли счёт, а затем, ближе к концу матча, вырвали победу благодаря точному удару полузащитника на 78-й минуте. Уверенная игра на выезде приносит бишкекчанам важные три очка.

27 апреля

"Азиагол" (Бишкек) - "Алдиер" - 1:3

"Алдиер" в этом сезоне подтверждает амбиции на самые высокие места. В матче против "Азиагола" гости быстро оформили комфортное преимущество, забив два мяча до перерыва. Хозяева попытались вернуться в игру, но третий гол гостей в концовке снял все вопросы о победителе.

ФК "Узген" - "Дордой" (Бишкек )- 0:0

В центральной встрече тура зрители ожидали голевую феерию, но получили настоящий тактический бой. "ФК Узген" дал достойный отпор действующему чемпиону. Оба клуба имели шансы отличиться, но отличная игра вратарей и неточность атакующих действий оставили счёт на табло "сухим".

"Абдыш-Ата" (Кант) - "Алай" (Ош) - 0:2

"Алай" продолжает уверенно набирать очки. На этот раз команда из Оша без особых проблем обыграла "Абдыш-Ату" на её поле. Голы в каждом из таймов и надёжная игра в защите обеспечили "Алаю" заслуженную победу и позволили закрепиться в группе лидеров.

Турнирная таблица после 7 туров

"Дордой" (Бишкек) сохраняет первую строчку, несмотря на потерю очков.

"Алдьер" и "Алай" дышат лидеру в спину и продолжают набирать ход.

"Бишкек Сити" и "Нефтчи" располагаются в середине таблицы.

"Азиагол" и "Талант" продолжают борьбу за важные очки в нижней части.

Следующий, 8-й тур, обещает стать одним из самых интригующих - на поле сойдутся главные претенденты на чемпионство.