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Глава КФС Камчыбек Ташиев обсудил с клубами развитие кыргызского футбола

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- Самуэль Деди Ирие
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26 апреля состоялась встреча президента Кыргызского футбольного союза (КФС) Камчыбека Ташиева с представителями клубов Кыргызской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба КФС.

На встрече обсуждались вопросы развития клубного футбола, а также существующие проблемы и перспективы роста. По словам Камчыбека Ташиева, без системных реформ и серьезных усилий невозможно добиться успеха на международной арене. Глава КФС подчеркнул необходимость соблюдения стандартов лицензирования ФИФА и Азиатской конфедерации футбола (АФК), а также внедрения современных принципов управления.

Среди ключевых проблем были названы финансовые трудности клубов, нехватка квалифицированных кадров, неудовлетворительное состояние инфраструктуры, отсутствие стратегического планирования и низкий уровень активности в управлении клубами.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Кыргызстане начнутся строительные и восстановительные работы на 15 стадионах. В частности, планируется возведение крупных стадионов в областных центрах Баткене, Нарыне, Таласе и Токмаке, что должно значительно улучшить футбольную инфраструктуру страны.

КФС намерен продолжить активную работу по реформированию клубного футбола и развитию спортивной инфраструктуры на всей территории Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/445398
Теги:
Камчыбек Ташиев, футбол, Кыргызстан
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