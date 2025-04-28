"Барселона" победила "Реал" в финале Кубка Испании

В финале Кубка Испании, который прошел в Севилье, "Барселона" обыграла "Реал" со счётом 3:2 в дополнительное время. Это 32-я победа каталонцев в истории турнира. В основное время счёт был 2:2, а в дополнительное время решающий гол забил Жюль Кунде.

Моменты матча включали забитые мячи Педри (28 мин.), Феррана Торреса (84 мин.) и Жюля Кунде (116 мин.) у "Барселоны", а также голы Килиана Мбаппе (70 мин.) и Орельена Тчуамени (77 мин.) у "Реала". В компенсированное время арбитр отменил пенальти за симуляцию Рафиньи после видеопросмотра.

Это была первая встреча команд в финале с 2014 года, когда победу одержал "Реал".