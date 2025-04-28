Открытие стадиона "Достук Арена" : первый матч и визит президента

В селе Беш-Кунгей Чуйской области состоялось официальное открытие нового стадиона "Достук Арена". Президент Садыр Жапаров лично посетил объект, осмотрел инфраструктуру, включая тренажерный зал, раздевалки и административные помещения. Он отметил символичность события, подчеркнув, что стадион стал первым в истории независимого Кыргызстана, построенным с нуля.

Стадион, вмещающий 2500 зрителей, оснащён современными удобствами, включая футбольные поля с натуральным и искусственным покрытием, общежитие для игроков, столовую, фитнес-зал, медиа-центр и систему VAR. Также установлен осветительный комплекс для вечерних матчей.

После церемонии открытия состоялся матч седьмого тура Премьер-лиги Кыргызстана между командами "Талант" (Беш-Кунгей) и "Алга" (Бишкек), который завершился победой столичной команды со счётом 2:1.

Президент отметил, что строительство стадиона велось под его личным контролем с марта 2024 года и подчеркнул важность этого объекта для развития футбола в регионе.