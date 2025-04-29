Найден политрук из Нарына: поисковики разыскивают родных Василия Амелина

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы поисковый отряд "Пирамида" провёл разведывательно-поисковые работы на окраине деревни Сопки. Именно здесь, в земле, молчаливо хранились свидетельства одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны.

За два дня напряжённой работы поисковики подняли останки 33 бойцов и командиров 8-й гвардейской Панфиловской дивизии - той самой, о подвиге которой знает весь мир.

В числе находок - кожаный ремень с чётко сохранившейся фамилией "Санин", а также смертный медальон, принадлежавший младшему политруку Василию Прокофьевичу Амелину.

Из сохранившихся данных известно:

Дата рождения - 1911 год;

Уроженец - Смоленская область, Екимовский район, деревня Суворова;

Призван на фронт Нарынским райвоенкоматом Киргизской ССР.

Служил в 8-й гвардейской стрелковой дивизии.

Погиб 23 марта 1942 года в боях под Калинином (ныне Тверская область).

Первичное место захоронения - деревня Сопки, где и были найдены его останки.

Поисковики обращаются с просьбой откликнуться родным Василия Прокофьевича. В архивных документах значится, что его жена - Амалия Лохман - проживала в Смоленской области. Однако есть основания полагать, что в годы войны она могла быть эвакуирована в Киргизскую ССР, откуда и был призван сам Амелин.

Работа на месте захоронения шла в непростых условиях. Пришлось убрать горы мусора и снять верхний слой почвы, который полностью скрывал обнаруженный блиндаж - небольшое укрытие размером 1,5 на 6 метров. Помогла в этом предоставленная ООО "АвтоВолгастрой" спецтехника. Отряд "Пирамида" также выражает благодарность Илье Пьянкову за помощь в прочтении надписей на найденных вещах.

Все поднятые останки героев будут с почестями перезахоронены 7 мая 2025 года на воинском мемориале в посёлке Первомайский.