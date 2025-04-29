Китай готов развивать отношения с Центральной Азией

В Алма-Ате состоялась шестая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая, посвященная укреплению регионального сотрудничества и многостороннего партнерства в преддверии второго саммита "Центральная Азия – Китай" запланированного на текущий год. Переговоры, проходившие под председательством главы МИД КНР Ван И, подчеркнули растущее влияние Китая в регионе, где он уже является для большинства центральноазиатских государств главным торговым партнером и инвестором. Пекин таким образом активно продвигает концепцию "сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии", заявленную на саммите в Сиане в 2023 году.

Центральными темами встречи стали укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей и транспортной взаимосвязанности, совместное противодействие вызовам и угрозам, а также вопросы устойчивого развития и экологической безопасности в регионе. Глава МИД Китая Ван И заявил о намерении своей страны укреплять открытость внешнему миру, развивать сотрудничество с соседними странами и расширять возможности для глобального взаимодействия.

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, в свою очередь, подчеркнул важность укрепления многостороннего формата "Центральная Азия – Китай", акцентируя внимание на необходимости дальнейшего расширения сотрудничества в ключевых сферах для обеспечения стабильности в регионе. "Мы создаем все условия для того, чтобы наш формат стал флагманом среди механизмов "ЦА+1", а предстоящая встреча лидеров открыла новую веху вечной дружбы и процветания", – отметил глава казахстанского МИД. По его словам, товарооборот стран Центральной Азии с Китаем в 2024 году достиг рекордных 95 млрд долл.

По мнению главного эксперта Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан, китаеведа Адиля Каукенова, обширная повестка встречи выходила далеко за рамки региональной проблематики Центральной Азии, затрагивая вопросы глобальной геополитической нестабильности. Хотя детали переговоров не были опубликованы, можно предположить, что тема американских тарифов и ответных мер стала одной из ключевых в ходе обсуждений.

Эксперт обратил внимание также на состоявшиеся переговоры в формате Стратегического диалога Китай–Казахстан. "На встрече Ван И с Муратом Нуртлеу озвучена амбициозная цель по товарообороту между Казахстаном и Китаем – 66,4 млрд долл. Правда, возникает вопрос: на чьи данные ориентироваться с учетом существенной разницы между статистикой двух стран? Китайская таможня оценивает объем двусторонней торговли в 2024 году в 43,8 млрд долл., в то время как казахстанская сторона – в 30,05 млрд долл. Расхождение объясняется разницей в методиках подсчета", – написал в своем Telegram-канале Каукенов.

Важным итогом встречи, по мнению эксперта, стало анонсирование скорого подписания соглашения об открытии Генерального консульства Казахстана в Гуанчжоу – долгожданный шаг с учетом популярности этого города у казахстанских предпринимателей. В связи с этим возникает вопрос о возможности открытия казахстанского консульства в Урумчи.

Так, на встрече с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым Ван И заявил о готовности Китая укреплять прагматичное сотрудничество со всеми странами Центральной Азии, особенно в области цифровой торговли и искусственного интеллекта. Подчеркнув приверженность многостороннему подходу и сотрудничеству, основанному на правилах, а не на "законах джунглей", Ван И выразил готовность Китая отстаивать эти принципы совместно с единомышленниками.

Китай занимает в Узбекистане первое место по прямым иностранным инвестициям и кредитам. В прошлом году он обошел Россию по количеству фирм с совместным капиталом. Бахтиёр Саидов выразил благодарность Китаю за поддержку повестки развития Узбекистана и общую приверженность построению процветающего, стабильного и взаимосвязанного региона.

На встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином Ван И подтвердил поддержку Китаем активной роли Таджикистана в международных делах, включая проведение конференции по сохранению ледников в Душанбе. Он подчеркнул намерение Китая укреплять стратегическое партнерство с Таджикистаном, углубляя сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь".

Ван И на встрече с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым подчеркнул крепкие братские отношения между Пекином и Бишкеком, основанные на доверии и поддержке. Китай поддерживает выбранный Кыргызстаном путь развития и выступает против внешнего вмешательства. Обе стороны намерены укреплять стратегическое партнерство. Кулубаев, отметив успешный визит президента Садыра Жапарова в Китай в феврале 2025 года, подтвердил готовность Кыргызстана строить "сообщество единой судьбы". Стороны обсудили ключевые проекты в рамках "Пояса и пути", включая железную дорогу Китай–Кыргызстан–Узбекистан, и договорились расширять торгово-экономическое сотрудничество, приветствуя китайские инвестиции.

Переговоры глав МИД свидетельствуют о стремлении Китая укрепить экономическое влияние в Центральной Азии перед саммитом глав государств, который пройдет в 2025 году в Казахстане.

Источник: Независимая газета