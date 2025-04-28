Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 98.85 - 99.85

Fitch Ratings присвоило Кыргызстану кредитный рейтинг "B"

79  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызской Республике присвоен кредитный рейтинг "B" с прогнозом "Стабильный" международным рейтинговым агентством Fitch Ratings. Это событие стало важным шагом в укреплении доверия со стороны международных финансовых рынков и открывает новые возможности для привлечения инвестиций в экономику страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Fitch Ratings подчеркивает устойчивый экономический рост Кыргызстана, отмечая, что с 2022 по 2024 год ВВП стабильно рос на 9% в год, благодаря развитию торговли, притоку капитала и инвестициям в строительный сектор. Агентство также отмечает устойчивые фискальные показатели страны, подчеркивая профицит бюджета в 2023 и 2024 годах, обусловленный эффективным сбором налогов и диверсифицированной налоговой базой.

Fitch Ratings также прогнозирует, что инвестиции в энергетику и горнодобывающую промышленность, благоприятные демографические тенденции и усилия по диверсификации и формализации экономики будут поддерживать среднесрочный и долгосрочный экономический рост Кыргызстана.

Присвоение рейтинга "B" стало результатом последовательной работы кабинета министров Кыргызской Республики по повышению прозрачности и устойчивости экономики, а также созданию благоприятного инвестиционного климата.

Получение кредитного рейтинга от одного из ведущих мировых агентств способствует диверсификации источников финансирования и повышает инвестиционную привлекательность страны. Это позволит Кыргызстану привлекать заимствования на более выгодных условиях и реализовывать масштабные проекты, способствующие экономическому развитию.

Справочно: Fitch Ratings – одно из крупнейших международных рейтинговых агентств в мире, наряду с S&P Global Ratings и Moody"s. Рейтинги Fitch влияют на стоимость заимствований, инвестиционную привлекательность стран и компаний, а также на решения инвесторов и кредиторов по всему миру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445410
Теги:
кредит, рейтинг, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  