Fitch Ratings присвоило Кыргызстану кредитный рейтинг "B"

Кыргызской Республике присвоен кредитный рейтинг "B" с прогнозом "Стабильный" международным рейтинговым агентством Fitch Ratings. Это событие стало важным шагом в укреплении доверия со стороны международных финансовых рынков и открывает новые возможности для привлечения инвестиций в экономику страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Fitch Ratings подчеркивает устойчивый экономический рост Кыргызстана, отмечая, что с 2022 по 2024 год ВВП стабильно рос на 9% в год, благодаря развитию торговли, притоку капитала и инвестициям в строительный сектор. Агентство также отмечает устойчивые фискальные показатели страны, подчеркивая профицит бюджета в 2023 и 2024 годах, обусловленный эффективным сбором налогов и диверсифицированной налоговой базой.

Fitch Ratings также прогнозирует, что инвестиции в энергетику и горнодобывающую промышленность, благоприятные демографические тенденции и усилия по диверсификации и формализации экономики будут поддерживать среднесрочный и долгосрочный экономический рост Кыргызстана.

Присвоение рейтинга "B" стало результатом последовательной работы кабинета министров Кыргызской Республики по повышению прозрачности и устойчивости экономики, а также созданию благоприятного инвестиционного климата.

Получение кредитного рейтинга от одного из ведущих мировых агентств способствует диверсификации источников финансирования и повышает инвестиционную привлекательность страны. Это позволит Кыргызстану привлекать заимствования на более выгодных условиях и реализовывать масштабные проекты, способствующие экономическому развитию.

Справочно: Fitch Ratings – одно из крупнейших международных рейтинговых агентств в мире, наряду с S&P Global Ratings и Moody"s. Рейтинги Fitch влияют на стоимость заимствований, инвестиционную привлекательность стран и компаний, а также на решения инвесторов и кредиторов по всему миру.