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Александр Овечкин установил новый рекорд в Кубке Стэнли

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- Самуэль Деди Ирие
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Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин вновь вписал своё имя в историю НХЛ. В апреле 2025 года форвард "Вашингтон Кэпиталз" стал первым россиянином, забросившим 75 шайб в матчах плей-офф Кубка Стэнли, установив новый рекорд среди российских игроков.

Благодаря этой шайбе Овечкин поднялся на чистое 13-е место в списке лучших снайперов в истории Кубка Стэнли, обогнав Джо Павелски (74 гола) и приблизившись к великому Марио Лемье (76 голов). Помимо этого, он вышел на 35-е место по количеству набранных очков в истории плей-офф НХЛ - сейчас на его счету 145 очков (75 голов и 70 результативных передач).

Эти достижения подчеркивают невероятную стабильность и долгосрочное мастерство Овечкина, который продолжает вдохновлять новое поколение хоккеистов и укреплять свою репутацию одного из величайших игроков в истории НХЛ.


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URL: https://www.vb.kg/445414
Теги:
США, хоккей
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