Александр Овечкин установил новый рекорд в Кубке Стэнли

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин вновь вписал своё имя в историю НХЛ. В апреле 2025 года форвард "Вашингтон Кэпиталз" стал первым россиянином, забросившим 75 шайб в матчах плей-офф Кубка Стэнли, установив новый рекорд среди российских игроков.

Благодаря этой шайбе Овечкин поднялся на чистое 13-е место в списке лучших снайперов в истории Кубка Стэнли, обогнав Джо Павелски (74 гола) и приблизившись к великому Марио Лемье (76 голов). Помимо этого, он вышел на 35-е место по количеству набранных очков в истории плей-офф НХЛ - сейчас на его счету 145 очков (75 голов и 70 результативных передач).

Эти достижения подчеркивают невероятную стабильность и долгосрочное мастерство Овечкина, который продолжает вдохновлять новое поколение хоккеистов и укреплять свою репутацию одного из величайших игроков в истории НХЛ.