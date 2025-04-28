В Кеминском районе мужчина избил и вымогал деньги у местного жителя

В Кеминском районе задержан подозреваемый в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 апреля в милицию обратился гражданин А.А. 2002 года рождения, который сообщил, что 19 апреля на территории Кеминского района неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения, угрожали физической расправой и вымогали денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) Уголовного кодекса КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД совместно с УГКНБ был установлен задержан гражданин К.А. 1978 года рождения. Он был задержан при получении денежных средств и был водворён в ИВС.

По уголовному делу назначены необходимые судебно-правовые экспертизы. Следственные действия продолжаются.