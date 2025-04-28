Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 98.85 - 99.85

В Кеминском районе мужчина избил и вымогал деньги у местного жителя

228  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кеминском районе задержан подозреваемый в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 апреля в милицию обратился гражданин А.А. 2002 года рождения, который сообщил, что 19 апреля на территории Кеминского района неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения, угрожали физической расправой и вымогали денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) Уголовного кодекса КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД совместно с УГКНБ был установлен задержан гражданин К.А. 1978 года рождения. Он был задержан при получении денежных средств и был водворён в ИВС.

По уголовному делу назначены необходимые судебно-правовые экспертизы. Следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445415
Теги:
вымогательство, задержание, избиение, Кеминский район, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  