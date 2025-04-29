Даниэль Дюбуа получил шанс стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе: 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне он встретится с Александром Усиком. Ожидаемое с огромным интересом противостояние даст Дюбуа возможность взять реванш за спорное поражение летом 2023 года. Тогда, в Польше, британец отправил Усика на настил ударом в корпус, который судья признал запрещённым. Украинскому чемпиону было дано время на восстановление, после чего он сумел остановить Дюбуа. Попытка оспорить решение судьи успеха не имела.

С тех пор Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии IBF - пояс, который Усик освободил, сосредоточившись на реванше с Тайсоном Фьюри. Британец эффектно защитил его, нокаутировав Энтони Джошуа. Теперь 27-летний боксёр возвращается на ринг ради самого важного поединка в карьере, после того как в начале года из-за болезни был вынужден отказаться от боя с Джозефом Паркером.

"Это бой, которого я хотел и требовал, и теперь у меня есть шанс взять реванш у Александра Усика, - сказал Дюбуа. - Я должен был выиграть наш первый бой, но меня лишили этой возможности решением рефери. В этот раз ошибок не будет - особенно перед своими болельщиками на национальном стадионе в родном городе. Сейчас я стал сильнее и опаснее, и Усик это почувствует 19 июля".

Александр Усик, ранее ставший абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе и объединившим титулы в супертяжёлом, стремится вернуть пояс IBF и укрепить свой статус одного из величайших боксёров в истории. Украинец уже успешно выступал в Британии, побеждая Энтони Джошуа, Дерека Чисору и Тони Белью.

"Я благодарен Богу за ещё одну возможность бороться за звание абсолютного чемпиона мира, - отметил Усик. - Спасибо, Даниэль, что присмотрел за моим поясом IBF - теперь я намерен вернуть его обратно".

Вечер на "Уэмбли" обещает стать историческим: впервые бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе по боксу состоится на британской земле.