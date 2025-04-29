Погода
$ 87.36 - 87.81
€ 98.85 - 99.85

Даниэль Дюбуа получил шанс стать абсолютным чемпионом мира

265  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Даниэль Дюбуа получил шанс стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе: 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне он встретится с Александром Усиком. Ожидаемое с огромным интересом противостояние даст Дюбуа возможность взять реванш за спорное поражение летом 2023 года. Тогда, в Польше, британец отправил Усика на настил ударом в корпус, который судья признал запрещённым. Украинскому чемпиону было дано время на восстановление, после чего он сумел остановить Дюбуа. Попытка оспорить решение судьи успеха не имела.

С тех пор Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии IBF - пояс, который Усик освободил, сосредоточившись на реванше с Тайсоном Фьюри. Британец эффектно защитил его, нокаутировав Энтони Джошуа. Теперь 27-летний боксёр возвращается на ринг ради самого важного поединка в карьере, после того как в начале года из-за болезни был вынужден отказаться от боя с Джозефом Паркером.

"Это бой, которого я хотел и требовал, и теперь у меня есть шанс взять реванш у Александра Усика, - сказал Дюбуа. - Я должен был выиграть наш первый бой, но меня лишили этой возможности решением рефери. В этот раз ошибок не будет - особенно перед своими болельщиками на национальном стадионе в родном городе. Сейчас я стал сильнее и опаснее, и Усик это почувствует 19 июля".

Александр Усик, ранее ставший абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе и объединившим титулы в супертяжёлом, стремится вернуть пояс IBF и укрепить свой статус одного из величайших боксёров в истории. Украинец уже успешно выступал в Британии, побеждая Энтони Джошуа, Дерека Чисору и Тони Белью.

"Я благодарен Богу за ещё одну возможность бороться за звание абсолютного чемпиона мира, - отметил Усик. - Спасибо, Даниэль, что присмотрел за моим поясом IBF - теперь я намерен вернуть его обратно".

Вечер на "Уэмбли" обещает стать историческим: впервые бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе по боксу состоится на британской земле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445416
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  