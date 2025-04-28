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Сборная Кыргызстана победила в третьем дивизионе чемпионата мира по хоккею

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана завершила своё выступление на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа А), заняв первое место в турнирной таблице.

Турнир проходил с 21 по 27 апреля в Стамбуле. В заключительном матче кыргызстанцы одержали уверенную победу над сборной Турции со счётом 3:1. Голы в составе команды забили Султан Исманов, Михаил Чувалов и Мамед Сейфулов.

В ходе турнира сборная Кыргызстана показала отличные результаты, победив в следующих матчах:

Люксембург - 6:0

ЮАР - 5:2

Босния и Герцеговина - 5:1

Туркменистан - 8:1

Турция - 3:1

В итоге команда набрала 15 очков и уверенно заняла первое место в группе А.

В 2026 году сборная Кыргызстана выступит во втором дивизионе чемпионата мира (группа B ), что станет важным шагом в развитии хоккея в стране.


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URL: https://www.vb.kg/445418
Теги:
хоккей, чемпионат мира, Кыргызстан
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