В Джалал-Абаде завершился чемпионат мира по бильярду

В Джалал-Абаде завершился чемпионат мира по комбинированной пирамиде, ставший важным событием для любителей бильярда. В финале мужского турнира кыргызстанец Дастан Лепшаков уступил россиянину Никите Володину, заняв второе место. Третье место разделили Азиз Мадаминов из Кыргызстана и Александр Сидоров из Узбекистана.

В женском турнире победу одержала россиянка Диана Миронова. Второе и третье места также были присуждены представительницам России.

В турнире приняли участие 64 мужчины и 16 женщин из более чем 20 стран, что подчеркивает высокий уровень соревнования. Участники продемонстрировали отличные навыки и волю к победе, а результаты чемпионата стали важным шагом для развития бильярда на международной арене.