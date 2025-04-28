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В Джалал-Абаде завершился чемпионат мира по бильярду

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- Самуэль Деди Ирие
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В Джалал-Абаде завершился чемпионат мира по комбинированной пирамиде, ставший важным событием для любителей бильярда. В финале мужского турнира кыргызстанец Дастан Лепшаков уступил россиянину Никите Володину, заняв второе место. Третье место разделили Азиз Мадаминов из Кыргызстана и Александр Сидоров из Узбекистана.

В женском турнире победу одержала россиянка Диана Миронова. Второе и третье места также были присуждены представительницам России.

В турнире приняли участие 64 мужчины и 16 женщин из более чем 20 стран, что подчеркивает высокий уровень соревнования. Участники продемонстрировали отличные навыки и волю к победе, а результаты чемпионата стали важным шагом для развития бильярда на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/445419
Теги:
бильярд, Джалал-Абадская область, чемпионат мира, Кыргызстан
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