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В поливной сезон Кыргызстан предоставит Казахстану 580 млн м³ воды

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- Назгуль Абдыразакова
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В поливной сезон Кыргызстан поставит в Казахстан 580 млн м³ воды. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в Казахстане прошло 35-ое заседание комиссии Кыргызской Республики и Республики Казахстан по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас.

Встреча прошла при участии министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева и Министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова.

Кыргызская делегация совместно с казахстанской делегацией обсудили вопросы о ходе выполнения графиков водозабора по межгосударственным источникам и объектам на реках Чу и Талас, об объёмах выполненных работ на объектах межгосударственного пользования на реках Чу и Талас по состоянию на апрель 2025 года., о долевом софинансировании Республики Казахстан на эксплуатацию и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас и ряд других вопросов.

По итогам встречи был подписан протокол 35-го заседания Комиссии, согласно которому Кыргызстан в рамках поливного сезона 2025 года направит в Казахстан 580 млн м³ воды (по реке Талас будет поставлено 400 млн м³ воды, а по реке Чу - еще 180 млн м³).


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URL: https://www.vb.kg/445422
Теги:
вода, Казахстан, Кыргызстан, полив, Минсельхоз
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