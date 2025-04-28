Граждане Кыргызстана могут оцифровать документы ЗАГС через "Тундук"

Граждане Кыргызской Республики могут оцифровать документы ЗАГС через мобильное приложение "Түндүк" и государственный e-портал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Кызмат"
Оцифровка необходима для получения большинства онлайн-услуг - от регистрации до получения справок без личного визита в ЦОН.
Как подать заявку на оцифровку?
Авторизуйтесь в приложении "Түндүк".
Выберите услугу "Оцифруй документы ЗАГС".
Заполните обязательные поля.
Укажите дополнительную информацию, если документ касается ребёнка или супруга.
Получите уведомление о принятии заявки (срок рассмотрения - 1–3 дня).
После одобрения цифровое свидетельство появится в "Түндүк".
В случае отказа получите уведомление с объяснением причины.
Почему это важно?
Оцифрованные данные позволяют:
• получать государственные услуги дистанционно,
• сократить визиты в государственные учреждения,
• экономить время.