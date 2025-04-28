Граждане Кыргызстана могут оцифровать документы ЗАГС через "Тундук"

Граждане Кыргызской Республики могут оцифровать документы ЗАГС через мобильное приложение "Түндүк" и государственный e-портал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Кызмат"

Оцифровка необходима для получения большинства онлайн-услуг - от регистрации до получения справок без личного визита в ЦОН.

Как подать заявку на оцифровку?

Авторизуйтесь в приложении "Түндүк".

Выберите услугу "Оцифруй документы ЗАГС".

Заполните обязательные поля.

Укажите дополнительную информацию, если документ касается ребёнка или супруга.

Получите уведомление о принятии заявки (срок рассмотрения - 1–3 дня).

После одобрения цифровое свидетельство появится в "Түндүк".

В случае отказа получите уведомление с объяснением причины.

Почему это важно?

Оцифрованные данные позволяют:

• получать государственные услуги дистанционно,

• сократить визиты в государственные учреждения,

• экономить время.