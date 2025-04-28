Бакыт Сыдыков: Кыргызстан готовится к устойчивому экономическому росту

В Бишкеке состоялся пресс-завтрак с министром экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакытом Сыдыковым, в ходе которого были обсуждены ключевые вопросы макроэкономического развития страны и итоги первого квартала 2025 года. Мероприятие собрало представителей СМИ, которые получили подробную информацию о прогнозах на ближайшие годы и о текущем состоянии экономики.

Министр экономики и коммерции представил макроэкономический прогноз до 2030 года, выделив несколько ключевых направлений для будущего роста.

Особое внимание было уделено будущему экономическому росту, который, по словам министра, должен увеличиваться в ближайшие годы благодаря ряду факторов. Сыдыков подчеркнул, что основными драйверами роста станут развитие таких секторов, как сельское хозяйство, энергетика, обрабатывающая промышленность, сфера услуг, а также цифровизация экономики.

Бакыт Сыдыков также рассказал о значении индустриализации, развития промышленного производства для экономики Кыргызстана, в том числе и золотодобычи. Он отметил, что производство золота остается одним из важных отраслей нашей экономики, однако его влияние на экономику в последние годы снизилось, так как в стране активно развиваются другие отрасли.

Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече, стало состояние внешней торговли Кыргызстана. Министр сообщил, что правительство активно работает над укреплением экономических связей с соседними странами, а также с крупнейшими торговыми партнерами - Китаем, Россией и странами Центральной Азии. Важным элементом развития внешней торговли является улучшение транспортной инфраструктуры и логистики, что позволит сократить издержки и повысить конкурентоспособность кыргызских товаров.

Кроме того, по словам министра, особое внимание будет уделено развитию новых рынков и углублению экономического сотрудничества с глобальными партнерами, включая страны Азии и Европейского союза. Ожидается, что улучшение логистической инфраструктуры и освоение новых экспортных направлений приведут к существенному росту объемов торговли, что станет стимулом для развития ключевых отраслей экономики Кыргызстана.

Что касается итогов первого квартала 2025 года, министр отметил положительную динамику ряда экономических показателей. В частности, зафиксированы рост промышленного производства и увеличение объемов строительства. Вместе с тем Сыдыков подчеркнул, что Кыргызстан сталкивается с рядом вызовов, таких как инфляция, рост цен на продукты питания и топливо, а также необходимость модернизации инфраструктуры.

Министр также рассказал о мерах, предпринимаемых правительством для привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. По его словам, в последнее время активизировалась работа по улучшению бизнес-климата, упрощению процедур для инвесторов и созданию благоприятных условий для стартапов и инновационных компаний.

На пресс-завтраке были также обсуждены меры по поддержке малого и среднего бизнеса, который является важной частью экономики Кыргызстана.

В завершение мероприятия министр выразил уверенность в том, что Кыргызстан способен преодолеть существующие экономические трудности и достичь устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Он отметил, что для этого необходимо продолжать работу над улучшением инвестиционного климата, стимулировать развитие новых секторов экономики и эффективно использовать природные ресурсы страны.