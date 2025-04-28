ГКНБ задержан директор Госалкоагентства

ГКНБ КР выявлена коррупционная схема в Государственном агентстве по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, получены данные по факту покровительства директором Госалкоагентства Т.А.А. незаконной деятельности спецпотребителя этилового спирта ОсОО "Нур&Ай компани".

"Установлено, что в 2023 году ОсОО "Нур&Ай компани" был включен в перечень специальный потребителей и субъектов, использующих этиловый спирт в медицинских, ветеринарных, технических и иных целях, согласно которому указанная компания по квоте мог приобретать этиловый спирт у ГП "Кара-Балтинский спиртовой завод" без уплаты акцизного налога.

Так, руководитель "Нур&Ай компани" "Т.Р.Ж." заручившись поддержкой директора Госалкоагенства Т.А.А. за определенное денежное вознаграждение реализовал приобретенный спирт не по назначению частным лицам на территории г.Бишкек и Чуйской области.

В результате указанных противоправных действий интересам государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

24.04.2025 года задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР директор Госалкоагенство Т.А.А. и владелец ОсОО "Нур&Ай компани" Т.Р.Ж..

В настоящее время, в отношении других участников коррупционной схемы продолжаются соответствующие следственно–оперативные мероприятия для дальнейшего задержания и привлечения к уголовной ответственности".