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В Бишкеке открылось уникальное торгово-творческое пространство "Гулистан"

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице Кыргызстана открылось новое торгово-культурное пространство "Гулистан" - уникальное место, сочетающее в себе торговлю и культурные традиции. На церемонии открытия собрались представители дипломатических кругов, местных властей и ценители иранской культуры.

Посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голам Хоссейн Ядегари отметил, что новый магазин станет своеобразным культурным мостом между двумя странами.

- Этот магазин - не просто торговая точка. Здесь представлены культурно-потребительские товары, произведённые в Иране. В "Гулистане" можно найти как продукты питания, так и предметы декоративно-прикладного искусства. Мы стремились создать аутентичную атмосферу, чтобы наши кыргызские братья и сестры могли почувствовать дух Ирана. Уверен, что представленные здесь товары вызовут интерес у местных жителей, а в будущем подобные пространства появятся и в других городах Кыргызстана, - подчеркнул дипломат.

Советник по культуре посольства Ирана Тогани Абузар добавил, что особое внимание уделено культурной составляющей магазина.

- Здесь можно найти книги, сувениры, предметы декоративно-прикладного искусства. В ближайшее время ассортимент будет расширяться: появятся канцелярские товары, детские игрушки. Также откроется иранская кофейня, где посетители смогут попробовать традиционные напитки и сладости, - сказал он.

По его словам, "Гулистан" станет не только местом покупок, но и культурной площадкой. В будущем здесь планируется проводить выставки, показы иранских фильмов и литературные вечера.

- Мы продолжим развивать культурные связи между Ираном и Кыргызстаном. Открытие "Гулистана" - важный шаг на этом пути, - добавил Тогани Абузар.


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URL: https://www.vb.kg/445432
Теги:
Иран, посольство, Бишкек, Кыргызстан, Открытие
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