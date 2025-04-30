Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 98.85 - 99.85

"Кыргызстан начинает подготовку к масштабному культурному событию"

208  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошел старт Всемирного фестиваля традиционной культуры и музыки "Рух Санат", который стал важным культурным событием для Кыргызстана. Мероприятие было посвящено сохранению и продвижению кыргызстанской музыкальной традиции, а его основной целью стало объединение людей через музыку и культуру.

Церемония открытия собрала много гостей, среди которых были заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и представители кыргызстанской культурной среды. В рамках фестиваля были представлены лучшие образцы традиционной кыргызской музыки, исполнившиеся как опытными музыкантами, так и молодыми исполнителями, которые с гордостью представили свои таланты.

Представитель штаба по организации фестиваля "Рух Санат" Азамат Жаманкулов рассказал, что фестиваль традиционной культуры и музыки пройдет с 1 по 3 августа в Рух Ордо, привлекая более 50 стран.

- В этом году Кыргызстан проводит первый Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки, который носит название "Рух Санат". Мы приглашаем музыкантов, которые посвятили свою жизнь традиционной музыке, носителей этой культуры, а также исследователей традиционной музыки. Фестиваль пройдет с 1 по 3 августа в культурном центре "Рух Ордо" в Иссык-Кульской области, - сказал он.

По его словам, ожидается участие более 50 стран мира, и фестиваль будет включать три основных блока мероприятий.

- Первый блок - это конгресс традиционной музыки, на который мы пригласили исследователей. Второй - конкурс традиционной музыки, в котором примут участие юные таланты, начинающие свой путь в этой сфере. Третий блок - это площадка, куда мы приглашаем именитых групп и солистов, которые смогут продемонстрировать свои таланты. Всё это делается для того, чтобы подчеркнуть, что Кыргызстан - страна традиционной музыки, и что её корни глубоко укоренены в нашей культуре. Мы гордимся тем, что традиционная музыка и культура сохраняются в нашей стране с древних времён, - отметил он.

Задача фестиваля - сохранить эти традиции и передать их следующему поколению. Поэтому организаторы приглашают всех кыргызстанцев, зарубежных гостей и туристов посетить это мероприятие.

- Сегодня мы стартуем, и наша цель - представить, какие усилия были проделаны для сохранения традиционной музыки, а также рассказать о носителях этой музыки, чьи произведения с 20-х и 30-х годов стали частью золотого фонда культурного наследия Кыргызстана. Мы заявляем, что начинаем подготовку к масштабному культурному событию", - заключил Жаманкулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445433
Теги:
Иссык-Кульская область, музыка, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан, Азамат Жаманкулов, Министерство культуры и туризма
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  