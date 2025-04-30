"Кыргызстан начинает подготовку к масштабному культурному событию"

В Бишкеке прошел старт Всемирного фестиваля традиционной культуры и музыки "Рух Санат", который стал важным культурным событием для Кыргызстана. Мероприятие было посвящено сохранению и продвижению кыргызстанской музыкальной традиции, а его основной целью стало объединение людей через музыку и культуру.

Церемония открытия собрала много гостей, среди которых были заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и представители кыргызстанской культурной среды. В рамках фестиваля были представлены лучшие образцы традиционной кыргызской музыки, исполнившиеся как опытными музыкантами, так и молодыми исполнителями, которые с гордостью представили свои таланты.

Представитель штаба по организации фестиваля "Рух Санат" Азамат Жаманкулов рассказал, что фестиваль традиционной культуры и музыки пройдет с 1 по 3 августа в Рух Ордо, привлекая более 50 стран.

- В этом году Кыргызстан проводит первый Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки, который носит название "Рух Санат". Мы приглашаем музыкантов, которые посвятили свою жизнь традиционной музыке, носителей этой культуры, а также исследователей традиционной музыки. Фестиваль пройдет с 1 по 3 августа в культурном центре "Рух Ордо" в Иссык-Кульской области, - сказал он.

По его словам, ожидается участие более 50 стран мира, и фестиваль будет включать три основных блока мероприятий.

- Первый блок - это конгресс традиционной музыки, на который мы пригласили исследователей. Второй - конкурс традиционной музыки, в котором примут участие юные таланты, начинающие свой путь в этой сфере. Третий блок - это площадка, куда мы приглашаем именитых групп и солистов, которые смогут продемонстрировать свои таланты. Всё это делается для того, чтобы подчеркнуть, что Кыргызстан - страна традиционной музыки, и что её корни глубоко укоренены в нашей культуре. Мы гордимся тем, что традиционная музыка и культура сохраняются в нашей стране с древних времён, - отметил он.

Задача фестиваля - сохранить эти традиции и передать их следующему поколению. Поэтому организаторы приглашают всех кыргызстанцев, зарубежных гостей и туристов посетить это мероприятие.

- Сегодня мы стартуем, и наша цель - представить, какие усилия были проделаны для сохранения традиционной музыки, а также рассказать о носителях этой музыки, чьи произведения с 20-х и 30-х годов стали частью золотого фонда культурного наследия Кыргызстана. Мы заявляем, что начинаем подготовку к масштабному культурному событию", - заключил Жаманкулов.