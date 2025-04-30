В Кыргызстане выполнено более 120% плана противоэпизоотических мероприятий

В Кыргызстане план противоэпизоотических мероприятий на 2025 год был разработан с учетом фактического поголовья скота, эпизоотической обстановки в стране и согласован с органами местного самоуправления.

Для своевременного проведения весенней вакцинации Ветеринарная служба распределила и доставила в районные и городские управления необходимые биопрепараты и дезинфицирующие средства с соблюдением холодовой цепи.

По итогам первого квартала 2025 года на территории Кыргызстана проведены ветеринарно-санитарные, профилактические и противоэпизоотические мероприятия, охватившие в общей сложности 4 миллиона 88,3 тысячи голов животных.

Из них:

Проведены диагностические и другие исследования - 320,5 тысячи голов;

Выполнены профилактические прививки - 3 миллиона 592,6 тысячи голов;

Проведена дегельминтизация - 169 тысяч голов.

План ветеринарных мероприятий за первый квартал перевыполнен и составил 127 процентов.

В неблагополучных пунктах, где были зафиксированы случаи заболеваний, наложены карантины и проводятся специальные ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными инструкциями.

Эпизоотическая обстановка по особо опасным болезням - таким как ящур крупного рогатого скота, оспа, чума мелкого рогатого скота - в целом остается благополучной.