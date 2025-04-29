Весенние полевые работы в Кыргызстане идут полным ходом

В большинстве регионов страны продолжаются весенне-полевые работы. По данным Министерства сельского хозяйства на сегодняшний день, обработано и засеяно 333,9 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Основные культуры уже занимают значительные площади:

Пшеницей засеяно 72,7 тысячи гектаров, что составляет 70,7 процента от запланированного объема. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посевные площади увеличились на 7,6 тысячи гектаров.

Ячмень посеян на 145,6 тысячи гектаров (60,3 процента от плана), что на 15,2 тысячи гектаров больше, чем в 2024 году. Всего в этом сезоне планируется засеять 241,3 тысячи гектаров ярового ячменя.

Кукуруза занимает 48,3 тысячи гектаров (44,7 процента от запланированных площадей).

Картофель высажен на площади 21,1 тысячи гектаров - на 800 гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Согласно плану, в 2025 году эта культура займёт 66,4 тысячи гектаров.

Овощные культуры посеяны на 19 тысячах гектаров, что на 400 гектаров превышает показатели прошлого года.

Бахчевые культуры занимают 4,1 тысячи гектаров - прирост составил 210 гектаров.

Масличные культуры засеяны на 6,6 тысячи гектаров, что составляет 39 процентов от намеченного плана.

Сахарная свёкла посеяна на 9,1 тысячи гектаров - работы ведутся в Чуйской и Таласской областях.

Как отмечают в Минсельхозе, для аграриев созданы все необходимые условия: обеспечены семенами, техникой, топливом. За ходом кампании ведется постоянный мониторинг, особое внимание уделяется внедрению современных технологий в агротехнику и обработку земель.

Весенние работы продолжатся до середины мая. По прогнозам специалистов, ожидается, что все запланированные объемы будут выполнены в срок.