Кыргызстан и Казахстан создадут зеленый коридор для сельхозэкспорта

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев провел в Астане двустороннюю встречу с вице-премьер-министром - министром национальной экономики Республики Казахстан Сериком Жумангариным.

В ходе переговоров обсуждены вопросы поставок сельскохозяйственной продукции, включая сезонные товары, на рынок Казахстана. Отдельное внимание стороны уделили перевозке социально значимых товаров - таких как пшеница и нефтепродукты - через территорию соседней страны, а также возможностям предоставления льгот по железнодорожным тарифам.

В этом направлении "Кыргыз агрохолдинг" совместно с Торговым комитетом Казахстана и компанией "Казтрейд" начнет работу по уточнению перечня и объемов продукции, предназначенной для экспорта.

Стороны достигли договоренности:

о создании "зеленого коридора" для кыргызской сельскохозяйственной продукции,

об организации совместной работы уполномоченных органов по поставкам нефтепродуктов,

о формировании специальной рабочей группы для упрощения правил пересечения границы гражданами двух стран.

Работа в обозначенных направлениях продолжится в рамках дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном.