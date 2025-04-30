Фрэнсис Нганну оказался в центре трагедии в Камеруне

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну оказался в эпицентре трагического инцидента, произошедшего в столице Камеруна - Яунде. Во время мотоциклетной аварии, случившейся в пасхальные выходные, погибла 17-летняя Нтсама Бриджит Мануэлла.

По сообщениям местных СМИ, девушка получила серьёзные травмы после столкновения в районе Омниспорт. Она была доставлена в Центральную больницу Яунде, где её экстренно прооперировали. Однако спасти пострадавшую не удалось - она скончалась во время операции.

Согласно противоречивым данным, Нганну либо управлял мотоциклом, либо находился рядом во время происшествия. Одни свидетели утверждают, что именно он вёл транспортное средство, другие говорят, что он мог быть пассажиром, либо столкновение произошло с участием его автомобиля.

Известно, что Нганну оказал первую помощь, сам доставил девушку в больницу и взял на себя все медицинские расходы. Официального заявления от бойца пока не поступало. Напомним, в 2024 году Нганну уже пережил тяжёлую личную утрату - смерть своего маленького сына.

По факту трагедии начато расследование. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях - пользователи требуют прозрачности, объективного расследования и справедливого исхода.