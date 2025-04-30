Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 98.85 - 99.85

Фрэнсис Нганну оказался в центре трагедии в Камеруне

250  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну оказался в эпицентре трагического инцидента, произошедшего в столице Камеруна - Яунде. Во время мотоциклетной аварии, случившейся в пасхальные выходные, погибла 17-летняя Нтсама Бриджит Мануэлла.

По сообщениям местных СМИ, девушка получила серьёзные травмы после столкновения в районе Омниспорт. Она была доставлена в Центральную больницу Яунде, где её экстренно прооперировали. Однако спасти пострадавшую не удалось - она скончалась во время операции.

Согласно противоречивым данным, Нганну либо управлял мотоциклом, либо находился рядом во время происшествия. Одни свидетели утверждают, что именно он вёл транспортное средство, другие говорят, что он мог быть пассажиром, либо столкновение произошло с участием его автомобиля.

Известно, что Нганну оказал первую помощь, сам доставил девушку в больницу и взял на себя все медицинские расходы. Официального заявления от бойца пока не поступало. Напомним, в 2024 году Нганну уже пережил тяжёлую личную утрату - смерть своего маленького сына.

По факту трагедии начато расследование. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях - пользователи требуют прозрачности, объективного расследования и справедливого исхода.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445446
Теги:
Африка, авария
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  