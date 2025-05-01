Лаура Деас завершила карьеру в скелетоне

Бронзовая медалистка Олимпиады-2018 Лаура Деас официально объявила о завершении карьеры, завершив более чем десятилетний путь в одном из самых успешных зимних видов спорта Великобритании - скелетоне.

36-летняя спортсменка вошла в историю в Пхёнчхане, поднявшись на подиум вместе с двукратной олимпийской чемпионкой Лиззи Ярнолд. Их совместный успех стал очередным звеном в цепочке олимпийских медалей, которые британские женщины завоёвывали в скелетоне с 2002 года.

После Олимпиады в Пекине, где результат (19-е место) оказался разочаровывающим, Деас взяла паузу по семейным обстоятельствам - в 2023 году она стала матерью. Позже вернулась и напомнила о себе, завоевав серебро на этапе Кубка мира в Латвии. Эта гонка стала последней в её карьере.

В интервью BBC Лаура призналась: "Я не хотела знать заранее, что это мой последний старт. Но в нашем виде спорта сложно заниматься им просто ради удовольствия - здесь нужно быть на пределе".

Также в 2023 году она принесла серебро сборной Великобритании в командной гонке с Мэттом Уэстоном на чемпионате мира в Санкт-Морице, вновь подтвердив свой класс.

Уход Деас - не просто завершение личной карьеры, но и символ конца эпохи, в которой британки были неоспоримыми лидерами на трассах. Её место теперь займут новые имена - в первую очередь, Мэтт Уэстон, ставший флагманом сборной в преддверии Игр 2026 года.