Женская сборная Кыргызстана U-20 поборется за выход на Кубок Азии-2026

Женская молодежная сборная Кыргызстана (до 20 лет) узнала своих соперниц в отборочном турнире Кубка Азии-2026. Согласно жеребьёвке, состоявшейся 13 июня 2024 года, кыргызстанки попали в группу "I", где сыграют против Японии, Мьянмы и Туркменистана.

Матчи пройдут с 21 по 29 сентября на полях Кыргызстана - важный шанс для команды продемонстрировать характер и побороться за выход в финальную часть турнира. Финал Кубка Азии пройдет с 6 по 23 февраля 2025 года в Китае. В нем сыграют 16 лучших сборных, разделённых на четыре группы.

В случае выхода из группы кыргызстанки попадут в квартет "А", где их ждут настоящие гиганты азиатского футбола - сборные Китая, Австралии и Катара.

Для Кыргызстана возможный выход в финал станет третьим в истории - после участия в Кубке Азии 2006 и 2023 годов. Это важный шаг в развитии женского футбола и стимул для новых побед.