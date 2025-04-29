Погода
$ 87.36 - 87.81
€ 98.85 - 99.85

"Виват" - чемпион Кыргызстана среди U-13 по футзалу

259  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Юные футзалисты команды "Виват" завоевали золотые медали чемпионата Кыргызстана среди игроков до 13 лет. Турнир, собравший сильнейшие коллективы страны, завершился уверенной победой столичной команды.

На протяжении всего чемпионата "Виват" демонстрировал отличную технику, дисциплину и сыгранность. В решающих матчах команда не оставила соперникам ни единого шанса и заслуженно подняла над головой чемпионский трофей.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и нацеленность на честную, красивую игру. Победа "Вивата" стала итогом кропотливой работы тренеров, поддержки родителей и настоящего бойцовского духа юных спортсменов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445455
Теги:
футзал, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  