"Виват" - чемпион Кыргызстана среди U-13 по футзалу

Юные футзалисты команды "Виват" завоевали золотые медали чемпионата Кыргызстана среди игроков до 13 лет. Турнир, собравший сильнейшие коллективы страны, завершился уверенной победой столичной команды.

На протяжении всего чемпионата "Виват" демонстрировал отличную технику, дисциплину и сыгранность. В решающих матчах команда не оставила соперникам ни единого шанса и заслуженно подняла над головой чемпионский трофей.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и нацеленность на честную, красивую игру. Победа "Вивата" стала итогом кропотливой работы тренеров, поддержки родителей и настоящего бойцовского духа юных спортсменов.