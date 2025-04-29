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Президент Кыргызстана провел встречу с главой НОК Катара

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 28 апреля принял президента Национального олимпийского комитета Катара Джоана бин Хамада Аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Обсуждены вопросы развития кыргызско-катарского сотрудничества в сфере спорта, включая продвижение олимпийского движения и укрепление спортивной инфраструктуры.

Садыр Жапаров отметил, что Катар накопил опыт в проведении крупных спортивных мероприятий и достиг успехов в развитии спортивной инфраструктуры и строительстве крупных объектов.

Он предложил рассмотреть возможность привлечения катарского опыта и инвестиций для строительства современных спортивных объектов в Кыргызстане, таким как олимпийский плавательный бассейн, академия бокса и новое здание Национального олимпийского комитета.

Президент Национального олимпийского комитета Катара Джоан бин Хамад Аль Тани выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Кыргызстаном и отметил готовность рассмотреть предложения, направленные на укрепление спортивных связей между двумя странами.

В рамках дальнейшего расширения партнерства катарская сторона также предложила реализовать в Кыргызстане проект по развитию плавания в школах.


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URL: https://www.vb.kg/445457
Теги:
Катар, Кыргызстан, Олимпийские игры, Садыр Жапаров
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