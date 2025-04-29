Начато строительство тоннеля для железной дороги КНР-КР-РУз

Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в мероприятии, приуроченном к началу строительства тоннеля – одного из важнейших элементов международной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Как сообщили в кабмине, реализация проекта строительства ключевых объектов железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан началась по поручению президента Садыра Жапарова.

Выступая на мероприятии, Бакыт Торобаев подчеркнул, что железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан – это не просто транспортный коридор, а стратегически важный "мост", соединяющий страны Востока и Запада.

"Этот проект имеет не только инфраструктурное значение. Он открывает путь к повышению качества жизни, экономическому росту и укреплению связей между регионами и народами. Он создаст новые возможности для торговли, инвестиций, развития промышленности и логистики, обеспечит тысячи рабочих мест и придаст мощный импульс экономикам наших стран. Я выражаю признательность всем, кто вносит свой вклад в этот масштабный проект. Мы строим не просто дорогу, мы строим будущее", - сказал Бакыт Торобаев.

Представители посольств Китайской Народной Республики и Узбекистана в Кыргызской Республике, а также представители государственных органов трех стран и совместного железнодорожного предприятия "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" выразили уверенность в том, что эта железная дорога станет символом единства, прогресса и веры в будущее.

Следует уточнить, что общая протяженность строящегося тоннеля составляет 12 километров. Он пройдет от Сузакского района Джалал-Абадской области до Тогуз-Тороуского района Нарынской области. В Нарынской и Джалал-Абадской областях запланировано строительство еще двух крупных тоннелей сопоставимой протяженности.

Общая протяженность участка железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, проходящего по территории Кыргызстана, составит более 300 километров, а общий объем инвестиций в строительство оценивается в 4 миллиарда 700 миллионов долларов.

В реализации проекта, имеющего стратегическое и экономическое значение для страны, будут задействованы свыше 20 000 человек.

Необходимо отметить, что строительство данной железной дороги – одна из сложнейших задач в техническом и инженерном плане. Проектом предусмотрено возведение 46 мостов общей протяженностью 120 километров и 27 тоннелей. Таким образом, на долю тоннелей и мостов придется 40% всей железнодорожной трассы.

Напомним, что 27 декабря 2024 года состоялась церемония начала строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, в ходе которой президент Садыр Жапаров, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в своих обращениях, отметили стратегическое значение этого проекта.