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Капитан сборной КР стал самым результативным игроком чемпионата мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызстана по хоккею одержала яркую победу на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона группы А, который проходил с 21 по 27 апреля в Стамбуле. Команда выиграла все пять матчей и заслуженно получила путёвку во второй дивизион (группа В).

Капитан сборной Мамед Сейфулов стал самым результативным игроком турнира - на его счету 6 шайб и 3 результативные передачи. 9 очков по системе гол+пас позволили ему занять первое место среди всех участников чемпионата.

Отлично проявил себя и Михаил Чувалов, набрав 7 очков (3 гола и 4 передачи) и войдя в тройку лучших бомбардиров турнира.

В чемпионате принимали участие сборные Турции, Кыргызстана, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, ЮАР и Люксембурга. Уверенная игра и победа кыргызстанцев стали важным этапом в развитии отечественного хоккея, который с каждым годом набирает обороты на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/445461
Теги:
хоккей, чемпионат мира, Кыргызстан
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