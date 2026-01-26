Погода
Asman Airlines расширяет сеть дотационных авиарейсов по Кыргызстану

364  0
- Назгуль Абдыразакова
Asman Airlines расширяет сеть дотационных авиарейсов по Кыргызстану. С 4 января 2026 года компания запустила новые направления и увеличила частоту перелётов по ключевым внутренним маршрутам с фиксированными социально ориентированными тарифами. Программа действует при государственной поддержке и направлена на то, чтобы жители регионов могли легче перемещаться между городами, а внутренний туризм начал развиваться стабильнее. Речь идет о направлениях, где раньше самолёты летали нерегулярно или вовсе редко.

Дотационные рейсы включают несколько направлений.

Бишкек – Талас два раза в неделю по понедельникам и пятницам, билет стоит 2100 сомов.

Бишкек – Нарын тоже два раза в неделю в те же дни тариф такой же.

Бишкек – Кербен по средам и пятницам, стоимость 3600 сомов.

Бишкек – Казарман по понедельникам и пятницам, тариф 3100 сомов.

Бишкек – Баткен шесть раз в неделю, билет 4500 сомов.

Бишкек – Раззаков также шесть раз в неделю, стоимость 4800 сомов.

Бишкек – Каракол в зимний период выполняется четыре раза в неделю, тариф 4000 сомов.

Ош – Каракол сезонный, два раза в неделю, билет 5000 сомов.

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" отмечает, что такие рейсы помогают укреплять транспортную связь между регионами и столицей, а также поддерживают деловую активность на местах. Билеты продаются через мобильное приложение Asman Airlines, и это позволяет избежать дополнительных комиссий и быстро оформить перелёт.

При этом самые загруженные внутристрановые направления остаются без дотаций. Бишкек – Ош – Бишкек и Бишкек – Манас – Бишкек сохраняют коммерческие тарифы из-за высокого пассажиропотока и конкуренции на рынке. Стоимость билетов Бишкек – Ош – Бишкек меняется от 3600 до 5500 сомов в зависимости от даты. Маршрут Бишкек – Манас – Бишкек стоит от 3500 до 4100 сомов.


Теги:
авиация, аэропорт, Кыргызстан
