Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 98.85 - 99.85

Правила регистрации и получения документов для экспортеров Кыргызстана

215  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане с началом сезона подготовки и поставки экспортной продукции особую важность приобретает своевременное и правильное оформление документов. В этой связи рекомендуется соблюдать следующие требования.

Для всех субъектов, осуществляющих деятельность в сфере внешней торговли Кыргызской Республики, продолжается онлайн-регистрация пользователей через информационную систему "Единое окно для экспортно-импортных операций" (ИСЕО).

Зарегистрироваться можно на платформе: https://signup.trade.kg.

ИСЕО - это государственная информационная система, созданная для удобного и оперативного получения всех необходимых документов в сфере внешней торговли в электронном формате по принципу "единого окна". Через платформу можно получить все разрешительные документы, необходимые для экспорта и импорта продукции.

Для регистрации экспортной продукции необходимо:

пройти предварительную регистрацию на платформе ИСЕО;

получить фитосанитарный сертификат в месте формирования груза;

отобрать образцы продукции и провести лабораторную экспертизу на наличие карантинных организмов.

Важно: проведение лабораторной экспертизы является обязательным требованием для экспорта. Это ключевой этап, подтверждающий карантинную безопасность продукции. Все подкарантинные грузы и растительная продукция должны быть своевременно сданы в лаборатории, находящиеся в ведении Департамента химизации, защиты и карантина растений.

Своевременное и корректное оформление документов - это залог бесперебойного и безопасного экспорта.

Контакты для получения дополнительной информации:

Департамент химизации, защиты и карантина растений

г. Бишкек, ул. Киевская, 96-Б

Телефон: 62-08-20.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445467
Теги:
Минсельхоз, экспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  