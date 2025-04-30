Правила регистрации и получения документов для экспортеров Кыргызстана

В Кыргызстане с началом сезона подготовки и поставки экспортной продукции особую важность приобретает своевременное и правильное оформление документов. В этой связи рекомендуется соблюдать следующие требования.
Для всех субъектов, осуществляющих деятельность в сфере внешней торговли Кыргызской Республики, продолжается онлайн-регистрация пользователей через информационную систему "Единое окно для экспортно-импортных операций" (ИСЕО).
Зарегистрироваться можно на платформе: https://signup.trade.kg.
ИСЕО - это государственная информационная система, созданная для удобного и оперативного получения всех необходимых документов в сфере внешней торговли в электронном формате по принципу "единого окна". Через платформу можно получить все разрешительные документы, необходимые для экспорта и импорта продукции.
Для регистрации экспортной продукции необходимо:
пройти предварительную регистрацию на платформе ИСЕО;
получить фитосанитарный сертификат в месте формирования груза;
отобрать образцы продукции и провести лабораторную экспертизу на наличие карантинных организмов.
Важно: проведение лабораторной экспертизы является обязательным требованием для экспорта. Это ключевой этап, подтверждающий карантинную безопасность продукции. Все подкарантинные грузы и растительная продукция должны быть своевременно сданы в лаборатории, находящиеся в ведении Департамента химизации, защиты и карантина растений.
Своевременное и корректное оформление документов - это залог бесперебойного и безопасного экспорта.
Контакты для получения дополнительной информации:
Департамент химизации, защиты и карантина растений
г. Бишкек, ул. Киевская, 96-Б
Телефон: 62-08-20.