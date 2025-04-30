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Молодежный климатический караван приглашает добровольцев из Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Молодые люди приглашаются к участию в масштабной инициативе - Молодежном климатическом караване, направленном на активное участие молодежи в формирование климатической политики страны.

Караван станет уникальной платформой для обмена идеями, разработки предложений и подготовки молодежного заявления и рекомендаций, которые будут представлены на международных климатических переговорах.

Организаторы поясняют, что основная цель Каравана - обеспечение участия молодежи и детей в процесс подготовки и обновления Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) Кыргызской Республики, а также формирование позиции молодежи для предстоящей 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС30), которая состоится в этом году в Бразилии.

Инициатива стала ответом на вызовы, обозначенные в ходе Глобального подведения итогов (Global Stocktake), подтвердившего, что текущих усилий мирового сообщества недостаточно для удержания глобального потепления в пределах 1,5°C. Странам, включая Кыргызстан, необходимо активизировать действия - от развития климатически устойчивой инфраструктуры до широкого применения возобновляемых источников энергии.

Пиар-менеджер ЮНИСОН Групп Асель Айтбаева уточняет, что Караван охватит все семь регионов страны: Чуйскую, Нарынскую, Таласскую, Иссык-Кульскую, Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области.

"В рамках консультаций участники смогут поделиться своим мнением о мерах адаптации и смягчения последствий изменения климата, выработать рекомендации для повышения амбициозности, инклюзивности и устойчивости климатической политики страны.

К участию приглашаются граждане Кыргызстана в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку на участие можно до 3 мая по ссылке.

Молодежный климатический караван способствует усилению роли молодых людей в процессе принятия решений, повышая внимание к вопросам климатической справедливости и устойчивого развития на национальном уровне. Это важный вклад в общее движение к достижению целей Парижского соглашения и построению климатически устойчивого будущего.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, Программы развития ООН (ПРООН), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Института ООН по подготовке и исследованиям (ЮНИТАР) и ЮНИСОН Групп", - рассказал она.


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URL: https://www.vb.kg/445471
Теги:
молодежь, Кыргызстан, климат
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