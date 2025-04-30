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"Эко-Ордо": как школьники превратили пластиковые крышки в народную игру

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- Назгуль Абдыразакова
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Дармарка, мини-концерт, викторины и дети, у которых горят глаза. Таким запомнился Экофестиваль 12R FEST, прошедший в стенах АУЦА в Бишкеке. Среди презентаций, стендов и улыбок особенно выделялась одна игра - "Эко-Ордо". Ни тебе костей, ни пластиковых пушек - только крышки, переработка и настоящий кыргызский дух.

Учитель Таш-Мойнокской средней школы имени С. Бегматовой и эко-координатор проектов Айнура Бакирова привезла на фестиваль свою версию народной игры ордо. Только теперь вместо альчиков - яркие детали из переработанного пластика. Да и суть осталась прежней: меткость, азарт и шумный смех на переменке.

- Это не просто игра, это воспитание, вклад в природу и альтернатива гаджетам. Сами собирают крышки, сами плавят, сами играют. А началось всё с гранта в $600, который седьмой класс выиграл в экоквесте "Сортируй 1.0.

Мы использовали эти средства для реализации идеи: вместе с социальным предпринимательством "Ala toys" разработали специальную пресс-форму, научились плавить собранные пластиковые крышки и формировать из них игровые элементы. Идея создания таких альчиков принадлежит Эрику Бердибаеву.

Наши ребята собирают крышки, мы их плавим. Нам сделали специальную пресс-форму. Ребята сами плавят, сами их формируют и изготавливают альчики. За этим стоит не только экология, но и воспитание. Это плюс ещё вклад в природу, потому что пластиковые крышки везде лежат. Ну и, соответственно, таким же образом мы пытаемся, чтобы ребята поменьше сидели в гаджетах. Пусть лучше играют вживую.

В школе уже прошёл мини-турнир по "Эко-Ордо", в котором приняли участие 70 учеников. Два с половиной часа - это был восторг, визг, радость, - рассказала Бакирова корреспонденту VB.KG.

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Координатор проекта по внедрению предпринимательства в социальную среду Асель Бердибаева уже несколько лет помогает детям не просто мечтать, а учиться создавать и продавать собственные изделия. Её команда из компании Ala Toys с 2016 года обучает воспитанников детских домов и школьников основам предпринимательства на практике - через изготовление игрушек. Продукция, которую изготавливают дети, не остаётся в мастерской - игрушки продаются в шести магазинах Бишкека, а также экспортируются в Алматы.

- Когда дети своими руками создают альчики из того, что вчера было мусором, - это и экология, и творчество, и экономическое мышление. Логотипы, упаковка, производственные формы - всё по-взрослому. И пусть это всё ещё пластик, но переработанный и осмысленный.

Мы изначально создавали предприятие на базе детского дома. Цель была простая - научить детей зарабатывать и применять полученные навыки в реальной жизни. С 2016 года через наше обучение прошло более 150 ребят. Они работали со станками, изучали маркетинг, основы рынка. Всё это помогло им понять, как устроен бизнес и как можно реализовать свои идеи на практике.

Продукция, которую изготавливают дети, не остаётся в мастерской. Наши игрушки продаются в шести магазинах Бишкека, и мы даже начали экспорт в Алматы. Один из самых ярких проектов - это возрождение традиционной кыргызской игры в альчики. Идея пришла моему супругу, который является у нас директором. Он сам в детстве очень любил играть в альчики, и в какой-то момент мы подумали: а почему бы не соединить нашу национальную культуру, детское творчество и переработку пластика?

Так появился проект "Эко-Ордо". Мы начали изготавливать альчики из переработанных пластиковых крышек. Этот процесс оказался не только полезным, но и очень увлекательным. Дети учатся расплавлять крышки, заливать их в формы и видеть, как из обычного мусора рождается настоящая игрушка. Все пресс-формы для этого проекта мой супруг изготовил сам - от идеи до конструкции. Сейчас он обучает детей, и они уже сами делают альчики.

Сначала мы делали маленькие пробники, потом пришли к масштабной производственной форме. Мы предложили детям разработать логотип, придумать упаковку - чтобы продукт выглядел как полноценный товар. Если его красиво оформить и правильно подать, он вполне может выйти и на внешний рынок.

Да, это пластик. Мы не будем лукавить и говорить, что это суперэкологично. Но мы используем то, что иначе просто валялось бы под ногами. Идея в том, чтобы направить отходы в полезное и правильное русло. А главное - это творчество, это развитие, это возможность для ребёнка почувствовать себя создателем и предпринимателем, - сказала она.

Супруг Асель Бердибаевой, Эрик Бердибаев, задумался над созданием проекта по переработке древесных отходов. Он отмечает, что в Бишкеке производится много обрезков деревьев, которые обычно вывозят на полигон.

- Мы предлагаем перерабатывать эти отходы и использовать их в строительстве. Это не только решает проблему утилизации, но и позволяет создавать экологичные здания, используя вторичные ресурсы", - говорит он.

По его словам, землю под завод уже нашли, и 70% оборудования закупили.

В ближайшее время планируется установка пробной линии.

- В ближайшее время установим пробный завод для начала переработки древесных отходов. Процесс переработки древесины требует сложных технологий. Мы дробим древесину, и из неё изготавливаем строительные материалы. Это не только решает проблему утилизации, но и позволяет создавать экологичные здания, используя вторичные ресурсы, - сказал он.

Экофестиваль 12R FEST стал не просто праздником - он доказал, что экология в Кыргызстане может быть весёлой, практичной и даже прибыльной. И крышки под ногами - уже не мусор, а первый шаг к большому и чистому будущему.


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URL: https://www.vb.kg/445474
Теги:
экология, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан, #АУЦА
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