Туры во Вьетнам - отдых среди джунглей, моря и храмов

Вьетнам - это страна, где утро начинается с чашки крепкого кофе в уличном кафе, а заканчивается закатом на океанском побережье. Здесь можно загорать на белоснежных пляжах, кататься на лодке по бухте Халонг, гулять по древним пагодам и наслаждаться природой, которая словно сошла с открытки. Если вы ищете нечто новое, но при этом комфортное и доступное - обратите внимание на туры во Вьетнам, которые предлагает туристическое агентство "Поедем!". Это шанс открыть для себя Азию с лучшей стороны.

Почему Вьетнам?

Вьетнам - это не только пляжный отдых. Это страна с уникальной культурой, богатой историей и кухней, которую вы не забудете никогда. Здесь прошлое и настоящее переплетаются в уличной суете, в ароматах специй и звуках традиционной музыки. От шумного Ханоя до атмосферного Хойана, от рисовых террас Сапы до дайвинг-центров Нячанга - каждый регион страны предлагает свой особый ритм, пейзаж и колорит. А главное - здесь царит особое гостеприимство, которое делает поездку не просто интересной, а по-настоящему душевной. Вьетнам покоряет с первого взгляда и оставляет желание вернуться вновь.

Главные плюсы направления:

Безвизовый режим для граждан Казахстана на срок до 30 дней. Разнообразие курортов: пляжи, горы, колониальные города и острова. Невысокие цены на питание, проживание и экскурсии. Яркая природа, тропический климат и множество фруктов круглый год.

Курорты Вьетнама

Фукуок - тропический остров с белым песком и спокойной атмосферой, идеально подходит для романтического и семейного отдыха. Дананг - современный город у моря, удобный для экскурсий и комфортного пляжного отдыха. Хойан - настоящий музей под открытым небом с уютной архитектурой, рынками и кафе. Ханой и Хошимин - идеальны для знакомства с культурой, историей и гастрономией Вьетнама.

Что входит в тур

Тур во Вьетнам, оформленный через туристическое агентство "Поедем!", как правило включает:

перелёт в обе сторон; трансфер до отеля; проживание и питание (в зависимости от отеля - завтраки или полупансион); медицинскую страховку; по желанию - экскурсионные программы и поддержку гида.

Когда ехать?

Климат во Вьетнаме зависит от региона. Лучшее время для южных курортов (Нячанг, Фукуок) - с ноября по май, когда стоит сухая и тёплая погода. Центральные районы (Дананг, Хойан) особенно хороши в период с марта по август. Север страны комфортен весной и осенью - в это время вы сможете насладиться природой без жары и дождей.

Чем заняться во Вьетнаме?

Попробовать настоящий фо и бань ми. Посетить плавучие рынки и деревни. Совершить круиз по бухте Халонг. Прокатиться на мопеде по прибрежным дорогам. Посетить термальные источники и spa-центры.

Вьетнам - это идеальный баланс между пляжным релаксом, гастрономическим туризмом и культурными открытиями. А организовать поездку максимально просто с турагентством "Поедем!", которое предложит вам самые удобные и выгодные варианты.

Если вы мечтаете о насыщенном, доступном и тёплом отдыхе - Вьетнам ждет.