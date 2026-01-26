Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.50 - 103.50

В Чуйской области задержан подозреваемый в серии мошенничеств

316  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным милиции, 20 декабря 2025 года в ОВД Сокулукского района обратился гражданин С.М. Он рассказал, что 2 ноября малознакомый мужчина, представившийся именем А., купил у него корову стоимостью 102 500 сомов, но деньги так и не заплатил. После сделки мужчина отключил телефон и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали гражданина А.А., 1975 года рождения и водворили в ИВС.

Следствие установило, что задержанный может быть причастен более чем к пяти аналогичным преступлениям в Сокулукском районе. Сейчас проверяется его возможная причастность и к другим эпизодам в Чуйской области и Бишкеке.

Граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, просят обращаться по телефонам 0997 777 993 и 0705 818 182.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445478
Теги:
задержание, мошенничество, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  