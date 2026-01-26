В Чуйской области задержан подозреваемый в серии мошенничеств

В Чуйской области задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным милиции, 20 декабря 2025 года в ОВД Сокулукского района обратился гражданин С.М. Он рассказал, что 2 ноября малознакомый мужчина, представившийся именем А., купил у него корову стоимостью 102 500 сомов, но деньги так и не заплатил. После сделки мужчина отключил телефон и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали гражданина А.А., 1975 года рождения и водворили в ИВС.

Следствие установило, что задержанный может быть причастен более чем к пяти аналогичным преступлениям в Сокулукском районе. Сейчас проверяется его возможная причастность и к другим эпизодам в Чуйской области и Бишкеке.

Граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, просят обращаться по телефонам 0997 777 993 и 0705 818 182.