Гуо Фэй: КР открываются уникальные возможности в сотрудничестве с КНР

В преддверии саммита "Китай – Центральная Азия", секретариат которого расположен в городе Сиань (провинция Шэньси), помощник представителя ТПП КР в КНР, специалист по международному сотрудничеству Гуо Фэй в интервью VB.KG рассказал о перспективах для Кыргызстана в рамках сотрудничества с одним из ключевых регионов Китая.

Уважаемый господин Гуо Фэй, расскажите пожалуйста о провинции Шэньси, с точки зрения экономического потенциала и интересов провинции в Центральной Азии?

Будучи отправной точкой древнего Шелкового пути и важным узлом в строительстве "Пояса и пути", провинция Шэньси в последние годы демонстрирует значительный экономический потенциал и выгоды, углубляя сотрудничество со странами Центральной Азии.

Важным достижением провинции Шэньси, стал запуск грузового ж/д экспресс Китай- ЕС (CEU) (Сиань), который стал ключевым логистическим каналом, соединяющим Китай и Центральную Азию. В 2024 г. объем перевозок на экспрессе достиг 524 000 TEU, увеличившись за год на 21,9%, из которых количество запусков, направленных в Центральную Азию, продолжало расти: в первом квартале 2024 г. было осуществлено 190 запусков, направленных в Центральную Азию, что на 71,2% больше, чем годом ранее. Сиань, являющийся распределительным центром китайско-центрально-азиатской торговли и логистики, сформировал эффективную цепочку поставок по схеме "Грузовой ж/д экспресс Китай-Европейский союз + зарубежный склад.

Международный аэропорт Сиань "Сяньян" открыл 387 пассажирских и грузовых маршрутов, охватывающих все пассажирские маршруты пяти стран Центральной Азии, и в первом квартале 2024 года количество пассажиров, прибывающих и отправляющихся из Шэньси в Центральную Азию, достигло 30 700 человек, увеличившись за год в 4,67 раза. Ввод в эксплуатацию терминала Сиань в Казахстане еще больше укрепил логистическую функцию "хаб - хаб", способствуя быстрому распределению товаров между Китаем и Центральной Азией.

Импорт и экспорт Шэньси в пять стран Центральной Азии вырос на 48,1% в 2024 году, а годовая стоимость экспорта достигла 5,27 млрд юаней в 2023 году, увеличившись в 2,2 раза, из которых экспорт автомобилей вырос на 477,9%, а экспорт фотоэлектрических батарей - на 588,9%. Стоимость импорта и экспорта в первом квартале 2024 года составила 2,269 млрд юаней, увеличившись в 2,4 раза, что свидетельствует о сильной динамике.

Нефтяной проект Zhongda компании Shaanxi-Coal Group, фотоэлектрический проект LONGi Green Energy в Узбекистане и другие знаковые проекты продолжают развиваться, а проект больницы Ош компании Shaanxi Construction Engineering в Центральной Азии получил награду "Luban Award", что подчеркивает возможности компании в области заключения контрактов.

Важно отметить, что секретариат саммита "Китай-Центральная Азия" обосновался именно в Сиане, способствуя ускоренной реализации результатов саммита.

Шэньси и страны Центральной Азии организовали культурные обмены и представления, Год китайско-турецкой культуры и другие мероприятия, а также создали 41 пару международных городов-побратимов в пяти странах Центральной Азии, способствуя обмену между людьми.

Шэньси соединяется с внутренними экономическими кругами, такими как Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и дельта реки Янцзы, и в то же время укрепляет устойчивость между-народной цепи поставок за счет размещения зарубежных складов и строительства транскаспийского транспортного коридора (время транспортировки сократилось до 11 дней).

Провинция Шэньси сформировала всестороннюю схему сотрудничества "логистика + торговля + промышленность + гуманитарные науки" в Центральной Азии благодаря преимуществу расположения, промышленной базе и инновационной политике. В будущем, с углублением инициативы "Пояс и путь", Шэньси должна стать экономическим центром, соединяющим Китай с Центральной Азией и даже Евразийским континентом, и способствовать всеобщему процветанию в регионе.

Кыргызстан в настоящее время наращивает сотрудничество с Китаем по многим направлениям. Как Вы считаете, какие приоритеты в сотрудничестве наших стран будут преобладать в 2025 году?

Исходя из текущей основы и динамики развития китайско-кыргызского сотрудничества и уникальных преимуществ провинции Шэньси, сотрудничество между Кыргызстаном и провинцией Шэньси в 2025 году, вероятно, будет сосредоточено на следующих ключевых областях:

Транспорт и инфраструктура: ускорение регионального взаимодействия. Существенный прорыв в строительстве железной дороги Китай – Европа. Как знаковый проект "Пояса и пути", железная дорога может вступить в стадию полномасштабного строительства в 2025 году.

Машиностроительные предприятия провинции Шэньси могут использовать свои технические преимущества в строительстве железных дорог и геологической разведке для участия в строительстве тоннелей и мостов, и экспорта китайских стандартов.

Связь в сфере образования: Университеты провинции Шэньси могут сотрудничать с университетами Кыргызстана для организации совместных программ обучения "трансграничному инженерному менеджменту" и поставлять таланты для строительства железных дорог.

Интеллектуальная логистика и модернизация портов. Содействие цифровизации пограничных переходов, изучение опыта "автоматизированной таможенной очистки" в Сианьском международном порту и повышение эффективности трансграничной логистики в Китае и Кыргызстане.

Научно-исследовательское сотрудничество: Совместная разработка платформы больших данных для трансграничной логистики с высшими учебными заведениями Шэньси с целью оптимизации расписания движения челночного поезда Китай-ЕС на участке Центральной Азии.

Расширение масштабов гидроэнергетических и фотоэлектрических проектов. Ориентируясь на текущую ситуацию в Кыргызстане, где уровень развития гидроэнергетики составляет менее 20%, предприятия Шэньси могут участвовать в строительстве крупных фотоэлектрических станций и одновременно сотрудничать в разработке проектов модернизации гидроэлектростанций. Провинция Шэньси может организовать обучение кыргызских технических специалистов по эксплуатации и обслуживанию возобновляемых источников энергии.

Совместное проведение трансграничного экологического мониторинга в горах Тянь-Шаня и совместное создание системы раннего оповещения о геологических катастрофах. Возможна совместное проведение экологического форума "Шелковый путь" и содействие созданию совместных экологических лабораторий между университетами провинции Шэньси и университетами и исследовательскими институтами Кыргызстана.

Модернизация сельского хозяйства и сотрудничество в рамках всей промышленной цепочки. По примеру Шэньси-Казахстанской модели "Айцзю" мы создаем в Кыргызстане демонстрационные базы по посадке пшеницы и кукурузы, а также продвигаем беспилотный посев и интеллектуальные технологии орошения.

Строительство логистических центров с температурными складами в Кыргызстане, для содействия выхода кыргызского меда, органических фруктов и овощей на китайский рынок. Совместная разработка стандартов взаимного признания сельскохозяйственной продукции с Министерством сельского хозяйства Кыргызстана для снижения торговых барьеров.

Расширение цепочки производства новых энергетических транспортных средств. BYD, Shaanxi Auto и другие предприятия Шэньси могут инвестировать в Кыргызстан для строительства заводов по сборке новых энергетических транспортных средств и поддержки строительства сетей зарядных станций. Интеграция производства и образования: сотрудничество с техническими школами Кыргызстана для открытия ориентационных классов по "обслуживанию новых энергетических транспортных средств".

Углубленное сотрудничество в области высшего образования. Расширение числа "Стипендий Шелкового пути" и предоставление приоритета студентам инженерных и сельскохозяйственных специальностей из Кыргызстана для обучения в Шэньси; содействие созданию в университетах Шэньси кафедр кыргызского языка.

Совместные исследования: создание специального фонда для защиты культурного наследия Шелкового пути в Китае и Кыргызстане, поддержка совместных археологических исследований и реставрации культурных реликвий учеными с обеих сторон.

В 2025 году сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном будет характеризоваться "жесткой и мягкой связью" и "экономическим и гуманитарным взаимодействием". Провинция Шэньси может сыграть ключевую роль в экспорте технологий, выращивании талантов и культурной самобытности благодаря своему узловому положению в "Поясе и пути" и преимуществам в области науки и образовательных ресурсов, что позволит перевести сотрудничество между двумя странами от стыковки проектов к модели институциональных инноваций и интеграции сердец людей.

Мир сегодня переживает период нестабильности, из-за санкционных и тарифных ограничений, которые страны коллективного Запада наложили на Китай и многие другие страны. Как происходящие изменения могут повлиять на сотрудничество наших стран?

Санкции и тарифные ограничения в нынешней международной ситуации действительно повысили волатильность мировой экономики, но они также предоставили новые возможности и стимул для углубления сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном. Кыргызстан расположен во внутренних районах Центральной Азии и является ключевым узлом маршрута Китай-Европа и экономического коридора "Китай - Центральная Азия – Ближний Восток". На фоне западных санкций Китай, вероятно, ускорит реализацию трансграничных инфраструктурных проектов, таких как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, чтобы сократить время наземных перевозок между Азией и Европой и уменьшить зависимость от традиционных морских транспортных коридоров.

Согласно открытым данным, в 2024 году товарооборот между Китаем и Кыргызстаном достиг рекордных $22.7 млрд. По статистике китайской стороны, с января по март текущего года товарооборот между Китаем и Кыргызстаном составил $6.05 миллиарда долларов США, увеличившись на 44.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом импорт из Кыргызстана достиг $2.04 миллиарда долларов, увеличившись в 93 раза. Повышение эффективности логистики в будущем может способствовать обновлению структуры двусторонней торговли в сторону товаров с высокой добавленной стоимостью.

Возможно, мы увидим перемещение промышленности. Например, некоторые трудоемкие отрасли промышленности Китая (например, текстиль и строительные материалы) могут быть перемещены в Центральную Азию в связи с необходимостью "развязать" западные цепочки поставок. Кыргызстан может привлечь китайские инвестиции путем создания индустриальных парков (например, СЭЗ Бишкек), чтобы повысить уровень местной индустриализации и обеспечить трамплин для выхода китайских компаний на рынок Евразийского экономического союза.

Возможности цифрового Шелкового пути: сильные стороны Китая в области 5G и трансграничной электронной коммерции (например, инициатива Alibaba "Цифровой коридор") могут быть использованы для создания цифровой инфраструктуры с Кыргызстаном, чтобы помочь развитию умных городов и электронного правительства, а также повысить экономическую устойчивость.

Созыв саммита Китай-Центральная Азия в 2023 году ознаменовал институционализацию регионального сотрудничества. Китай и Кыргызстан могут углубить сотрудничество в таких областях, как контртеррористическая безопасность, сельскохозяйственная наука и технологии, здравоохранение, а также совместно решать нетрадиционные проблемы безопасности. В этом году состоится второй саммит Китай-Центральная Азия, и уже сейчас ведется активная подготовка предложений для саммита.

Как эксперт и ученый в области международного сотрудничества и обменов, я считаю, что сотрудничество в области образования является основной движущей силой для устойчивого развития отношений между двумя странами.

Провинция Шэньси является стартовой точкой для железнодорожных грузоперевозок из Китая в Европу, и в Шэнси накоплен богатый опыт в транс-евразийских грузоперевозках. Какие логистические проекты могут быть реализованы в Кыргызстане, с участием провинции Шэньси?

Кыргызстан, являясь важным центром Центральной Азии, имеет большой потенциал для сотрудничества с провинцией Шэньси в области транс-евразийской логистики. Сочетая опыт провинции Шэньси в области логистики с географическим положением Кыргызстана, можно выделить следующие направления и конкретные предложения по логистическим проектам, на которых можно сосредоточиться:

- Строительство современного железнодорожного узла в Кыргызстане и внедрение интеллектуальной системы диспетчеризации Шэньси для повышения эффективности трансграничных перевозок.

- Создание логистического парка в Бишкеке или Оше (Кыргызстан) с участием и инвестициями Шэньси для предоставления услуг по распределению грузов, складированию, транзиту и распределению, а также для привлечения предприятий Шэньси.

- Для экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана (например, меда, сухофруктов) Шэньси может построить склады холодной цепи совместно с Кыргызской стороной и использовать обратный транспорт китайско-европейского лайнера для транспортировки Кыргызской продукции на китайский и европейский рынки.

- Открытие зарубежных складов для предприятий электронной коммерции Шэньси в Кыргызстане для перевозки мелких товаров и электронной продукции, чтобы охватить рынки Центральной Азии и России.

- Автомобильные предприятия Шэньси (например, Shaanxi Auto) могут открыть сборочные заводы в Кыргызстане и транспортировать детали и компоненты через китайско-кыргызский логистический коридор для снижения локальных производственных затрат.

Благодаря вышеупомянутым проектам Кыргызстан может быть глубоко интегрирован в логистическую сеть "Пояса и пути", а Шэньси может еще больше укрепить свои позиции в качестве ядра евразийского наземного грузового транспорта, достигнув беспроигрышной ситуации.

Бизнес среда Китая и Кыргызстана существенно отличаются. По Вашему мнению, какие инновационные решения и подходы, для успешного развития бизнеса в Кыргызстане, необходимо внедрять в ближайшие годы?

В будущем предлагается внедрить следующие инновационные решения и подходы, учитывающие особенности экономики Кыргызстана, политические ориентиры и потребности рынка. Кыргызстан заинтересован в оцифровке "среднего коридора", используя технологию блокчейн для подтверждения грузовых документов и контрактов, а также оптимизируя управление цепочками поставок с помощью искусственного интеллекта и IoT. Китайские компании могут внедрить интеллектуальные логистические платформы и интегрировать стандарты обмена данными для повышения эффективности трансграничной торговли.

Столица Кыргызстана Бишкек сталкивается с такими проблемами, как пробки на дорогах и нестабильное энергоснабжение. Он может внедрить интеллектуальные системы управления энергопотреблением (например, распределенные сети), интеллектуальные транспортные решения (например, технологии автономного вождения), построить сеть 5G и центр облачных вычислений с учетом опыта Китая, чтобы повысить эффективность работы города.

Сельскохозяйственные дроны используются для продвижения технологии точного опрыскивания в Южной Африке, и аналогичная модель может быть применена в сельском хозяйстве в горных районах Кыргызстана для решения проблемы нерационального использования пестицидов, вызванной сложным рельефом местности. В то же время в сочетании с местными дикими растительными ресурсами (например, ореховыми лесами, лекарственными растениями) развиваются устойчивый экологический туризм и глубокая переработка.

Предприятия Шэньси могут быстро реагировать на потребности центрально-азиатского рынка благодаря "китайско-европейскому ж/д экспрессу" и локализованным складским помещениям. Предлагается построить центр цифровой торговли товарами в Бишкеке и объединить его с китайско-кыргызской платформой экономического и торгового сотрудничества, чтобы открыть возможности для трансграничных платежей и расчетов.

Для решения проблем финансирования МСП в Кыргызстане можно внедрить китайскую модель финансирования цепочки поставок или совместно разработать систему оценки кредитоспособности на основе блокчейна. В то же время можно использовать пилотный проект цифровой валюты Центрального банка (CBDC) для упрощения трансграничных платежей.

Основными стратегиями будущего развития в Кыргызстане являются: технологии, расширяющие возможности местного спроса, "зеленые" преобразования, стимулирующие рост, и глубокая интеграция в общественные сети. Благодаря цифровым, устойчивым и локализованным инновациям, сочетающим технологические преимущества Китая и ресурсные возможности Кыргызстана, мы сможем эффективно решить проблемы, связанные с недостатками инфраструктуры, охраной окружающей среды и фрагментацией рынка, и реализовать взаимную выгоду и беспроигрышные результаты.