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Опубликованы ранее засекреченные документы о ВОВ в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Архивная служба при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий представила сборник архивных документов "Оборонная промышленность Кыргызстана 1941–1945 гг.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в сборнике размещены ранее не публиковавшиеся архивные материалы, находившиеся под грифом "секретно". Документы содержат сведения о размещении и монтаже эвакуированных предприятий, а также о строительстве новых производств на территории республики, выпускавших военную продукцию в годы войны.

Книга восполняет важный пробел в историографии военного периода Кыргызстана, позволяя широкой аудитории познакомиться с подлинными свидетельствами трудового подвига народа.


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URL: https://www.vb.kg/445485
Теги:
ВОВ, архив, Кыргызстан
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