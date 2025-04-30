"Арсенал" уступает "Пари Сен-Жермену" в первом полуфинале Лиги чемпионов

Парижский гранд "Пари Сен-Жермен" сделал весомую заявку на выход в финал Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над "Арсеналом" - 1:0 - на лондонском стадионе "Эмирейтс".

Ранний гол Усмана Дембеле на 4-й минуте, ставший следствием ошибки обороны хозяев, оказался единственным в напряжённом противостоянии. Француз точно пробил в правый нижний угол ворот, не оставив шансов вратарю "канониров".

Несмотря на быструю оплеуху, подопечные Микеля Артеты действовали уверенно и, казалось, полностью контролировали игру. Однако героем вечера стал голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма - итальянец неоднократно выручал свою команду после ударов Мартинелли и Троссара. А когда, казалось, удача улыбнулась "Арсеналу" - гол Микеля Мерино во втором тайме был отменён из-за офсайда.

По статистике ожидаемых голов (xG) "Арсенал" превзошёл соперника, но на табло остался только один результат - поражение.

После финального свистка к лондонской публике обратились футбольные легенды. Уэйн Руни отметил пассивность болельщиков, назвав атмосферу на "Эмирейтс" далёкой от чемпионской. В свою очередь, Тьерри Анри призвал "Арсенал" играть смелее и агрессивнее в ответной встрече.

Теперь судьба полуфинала решится на "Парк де Пренс" в Париже. "Арсеналу" предстоит преодолеть минимальное отставание, чтобы впервые с 2006 года выйти в главный матч Лиги чемпионов.