"Аль-Ахли" выходит в решающую стадию Лиги чемпионов АФК

На стадионе "Король Абдулла Спортс Сити" в Джидде местный футбольный клуб "Аль-Ахли" пробился в финал Лиги чемпионов АФК 2025, обыграв в зрелищном полуфинале своего принципиального соперника - "Аль-Хиляль" со счётом 3:1.

Уже на 12-й минуте Роберто Фирмино открыл счёт, а незадолго до перерыва Иван Тоуни воспользовался ошибкой в обороне и удвоил преимущество. "Аль-Хиляль" попытался вернуться в игру - гол Салема Аль-Давсари дал надежду, но красная карточка Калиду Кулибали изменила расстановку сил. В концовке матча Ферас Аль-Брикан поставил эффектную точку.

Для "Аль-Ахли" это третий выход в финал главного клубного турнира Азии - ранее клуб играл в финалах в 1986 и 2012 годах. Наставник команды Маттиас Яйсле, ещё недавно находившийся под прессом критики, получил поддержку от игроков. Защитник Роджер Ибаньес, признанный лучшим игроком встречи, заявил: "Мы все за Яйсле - именно поэтому мы в финале".

Финал состоится 3 мая на том же стадионе в Джидде. "Аль-Ахли" ждёт победителя пары "Аль-Наср" - "Кавасаки Фронтале" и впервые в истории может завоевать титул на родной земле.