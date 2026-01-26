Погода
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах

Вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты. Об этом сообщает The Economic Times.

Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западая Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.

Еще две медсестры, которые работали в частной больнице недалеко от Калькутты, заразились сразу после Нового года. У обеих поднялись высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна из зараженных впала в кому. Предположительно, она могла подхватить вирус во время лечения пациента, который скончался до проведения анализов.

Индийские власти поместили на карантин 100 человек.

Справка: Нипах - смертельный вирус, от которого нет вакцины или лечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Летальность наступает в 40–70% случаев, так как вирус вызывает отек мозга.

Случаи заражения людей редки, чаще всего вирус передается от летучих мышей и зараженные фрукты. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Заражение может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией.

Индия, здоровье
