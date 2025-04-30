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Прокуратура сняла обвинения с Мэтта Петргрейва

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- Самуэль Деди Ирие
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Королевская прокуратура Великобритании (CPS) официально объявила, что хоккеист Мэтт Петргрейв не понесёт уголовной ответственности за трагический инцидент, произошедший в октябре 2023 года на льду. Нападающему не будут предъявлены обвинения в связи с гибелью американского игрока Адама Джонсона.

Трагедия случилась во время матча Кубка Вызова между Nottingham Panthers и Sheffield Steelers. 29-летний Джонсон получил смертельную травму шеи, когда конёк Петргрейва задел его во время игрового эпизода. В ноябре 2023 года Петргрейв был арестован по подозрению в непредумышленном убийстве, однако спустя 18 месяцев расследования прокуратура пришла к выводу: "отсутствуют реальные перспективы для вынесения обвинительного приговора". Инцидент был признан "трагическим несчастным случаем".

Хотя уголовное разбирательство завершено, ожидается, что коронерское расследование, приостановленное ранее, будет возобновлено.

Случай вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для пересмотра стандартов безопасности в хоккее. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) уже ввела обязательное использование защитных налобных щитков (горловин) во всех своих турнирах с сезона 2024/25. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Британская элитная хоккейная лига (EIHL) пока не сделали такую защиту обязательной, однако EIHL настоятельно рекомендует её использование.

Адам Джонсон, ранее выступавший в НХЛ, оставил после себя тёплую память среди болельщиков и партнёров по команде по всему миру. Его гибель стала трагическим напоминанием о важности постоянного совершенствования мер безопасности в профессиональном спорте.


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URL: https://www.vb.kg/445493
Теги:
Великобритания, хоккей, прокуратура
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