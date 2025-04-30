Мирлан Эшенов вновь возглавил "Абдыш-Ату"

В футбольном клубе "Абдыш-Ата" - смена на тренерском мостике. Новым главным тренером команды официально назначен Мирлан Эшенов. Для него это не первый опыт работы с кантовским коллективом - специалист уже возглавлял "Абдыш-Ату" с 2013 по 2016 годы.

Под руководством Эшенова клуб достиг заметных успехов. В 2014 году команда завоевала серебряные медали чемпионата Кыргызстана, годом позже стала обладателем Кубка страны, а в 2016-м - выиграла Суперкубок.

До возвращения в "Абдыш-Ату" Эшенов работал с молодежной сборной Кыргызстана (U-20). Его контракт с Федерацией футбола завершился в декабре 2024 года. В арсенале тренера также стажировки в таких именитых клубах, как испанские "Барселона" и "Реал Мадрид".

Назначение Эшенова совпало с важным этапом в жизни клуба. "Абдыш-Ата" три года подряд становилась чемпионом Кыргызстана - в 2022, 2023 и 2024 годах. Новому наставнику предстоит задача не только сохранить лидерские позиции, но и укрепить их в преддверии новых сезонов.