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Алимардон Шукуров признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата Беларуси

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- Самуэль Деди Ирие
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Полузащитник сборной Кыргызстана и жодинского "Торпедо-БелАЗ" Алимардон Шукуров признан лучшим игроком 27-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси. Признание поступило от Ассоциации белорусского футбола (АБФФ).

В матче против "Витебска" (3:0) Шукуров продемонстрировал высокий уровень игры: забил гол, отдал результативную передачу и проявил себя в обороне. Его статистика впечатляет - 88% точных передач, 67% выигранных единоборств, три перехвата и шесть подборов мяча. Эти показатели сыграли ключевую роль в уверенной победе жодинской команды.

Успешное выступление Шукурова стало важным вкладом в итоговый результат "Торпедо-БелАЗ" - команда завершила сезон 2024 года на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее, в декабре 2024 года, Алимардон Шукуров был признан лучшим игроком Высшей лиги по итогам ноября: в четырёх матчах он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Стабильная и яркая игра позволяет Шукурову укреплять свой статус одного из ведущих футболистов не только Беларуси, но и Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/445496
Теги:
Беларусь, футбол, Кыргызстан
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