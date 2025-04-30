Кыргызстан завоевал внимание на крупнейшей выставке в Дубае

В Объединённых Арабских Эмиратах проходит одна из крупнейших туристических выставок мира - ATM Dubai, где Кыргызская Республика представлена национальным павильоном, оформленным в цветах флага страны. Участие в выставке принимают восемь кыргызстанских туркомпаний и отелей. Организацию павильона обеспечил Фонд поддержки развития туризма КР.

ATM Dubai считается ключевым событием мирового турбизнеса. В этом году в центре внимания тренды делового туризма (MICE) и влияние новых технологий на формат путешествий. Кыргызский турбизнес активно участвует в обсуждениях и ищет новые деловые контакты.

Только в первый день работы на национальном стенде Кыргызской Республики прошло более 500 встреч с потенциальными партнёрами. Также павильон вызвал большой интерес у обычных посетителей - многие участвовали в викторине на знание страны. Победители получали памятные призы от Фонда туризма.

Некоторые гости уже бывали в Кыргызстане и с восторгом вспоминали природу, поездки в Ала-Арчу, Чункурчак, катание на лошадях и ночёвки в горах. Туроператоры отметили, что восточные туристы всё чаще выбирают не отели, а гостевые дома и юрточные лагеря.

Выставка ATM Dubai завершится 1 мая.