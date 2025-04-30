ГКНБ: Султанбай Айжигитов незаконно трудоустроил супругу в аппарат ЖК

Бывшему депутату Жогорку Кенеша Султанбаю Айжигитову и его супруге Гульнаре Жолдошовой было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением. Уголовное дело возбуждено на основании материалов служебного расследования, поступивших из аппарата парламента, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Согласно информации следствия, в начале 2022 года, после избрания в парламент, С. Айжигитов организовал трудоустройство своей супруги в Аппарат Жогорку Кенеша в качестве своего помощника. При этом действующее законодательство запрещает супругам находиться на государственной службе в условиях подчиненности или подконтрольности. Нарушение этих норм также зафиксировано Кодексом этики депутата.

По данным следствия, Г. Жолдошова, находясь на должности, регулярно получала заработную плату и другие выплаты из государственного бюджета, несмотря на систематические прогулы и отсутствие на рабочем месте. За период с февраля 2022 года по апрель 2025 года сумма незаконно полученных выплат превысила 3,2 млн сомов.

Кроме того, аналогичные случаи были зафиксированы в период, когда С. Айжигитов занимал пост губернатора Баткенской области (2005–2008 и 2010–2011 годы). В этот период его супруга также занимала должность директора гостиницы при госадминистрации области, находясь в прямом подчинении.

По итогам расследования, 30 апреля 2025 года С. Айжигитов и Г. Жолдошова привлечены к уголовной ответственности. Первомайским районным судом города Бишкек будет избрана мера пресечения на период следствия.